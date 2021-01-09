Кальюлайд встретится на следующей неделе с руководителями партий, чтобы обсудить положение в стране

”В демократическом государстве важны обе стороны — и право большинства проводить в жизнь свою программу, и право оппозиции участвовать в диалоге и быть услышанной. Демократия означает, прежде всего, ответственность большинства перед меньшинством. Но события последних дней в Рийгикогу показывают, что больше всего партиям следует искать возможности и волю к сотрудничеству, чтобы двигаться дальше вместе. Народ Эстонии ждет от своих избранников воли к сотрудничеству и соблюдения принятых ими самими законов. Народ Эстонии хотел бы испытывать гордость за Ригикогу”, — сказала президент Керсти Кальюлайд.

В вторник, среду и четверг Президент Республики встретится с председателем Реформистской партии Каей Каллас, председателем Центритской партии Эстонии и премьер-министром Юри Ратасом, председателем Эстонской Консервативной народной партии Мартином Хельме, председателем Партии Isamaa Хелиром-Валдором Сеэдером, председателем Социал-демократической партии Эстонии Индреком Сааром и председателем партии Эстония200 Кристиной Каллас. Кроме того, глава государства встретится и с руководителем фракции Центристской партии в Рийгикогу Керсти Сарапуу, возглавляющим фракцию EKRE Сиймом Похлаком и руководителем фракции Isamaa Прийтом Сибулем.