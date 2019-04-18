Кальюлайд в Москве: мое присутствие здесь — четкий знак того, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу

Кальюлайд указала, что географически диппредставительство Эстонии — самое близкое иностранное посольство к Кремлю. ”Как вы знаете, это не всегда сказывается на наших двусторонних отношениях. Возможно, открытие обновленного посольства вдохнет в них новую жизнь”, — сказала она.

”Мое присутствие здесь — четкий знак того, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу. Мы, возможно, не увидим видимых сдвигов через день или через год. Но каждый день, неделю, год за этими стенами люди работают, чтобы представлять интересы Европы и Эстонии”, — добавила президент.

На четверг, 18 апреля, у Кальюлайд запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.