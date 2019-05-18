Кальюлайд сравнила ситуацию в ЕС с положением в подводной лодке

Президент отметила, что нынешняя ситуация в Европейском Союзе на данном этапе очень похожа на положение в подводной лодке — она только что погрузилась под воду и видимость по этой причине ограничена, но сила различных голосов в силу хорошей проводимости воды многократно увеличена.

"Да, море по этой причине может показаться беспокойным, но большого шторма все равно не будет. Напротив, поддержка Европейскому Союзу за последнее время достигла наивысшей точки и это означает, что большинство живущих здесь людей чувствует, что пребывание страны в ЕС себя оправдывает, — сказала Кальюлайд. — Кроме Великобритании, никто другой с этой подводной лодки уходить не хочет, больше того, все больше хотят присоединиться к ЕС, так что у единой идеи есть своя изюминка".

Президент Эстонии напомнила, что у нас сформировалась система международных отношений и права, у нас есть механизм коллективной обороны — НАТО. Всего этого не было в 1939 году, когда Эстония неожиданно оказалась одна, без союзников и была вынуждена в одиночку принимать нелегкие решения.

"В условиях поиска баланса между интересами тоталитарных государств, в ошибочной уверенности спасительности нейтралитета произошло то, что в выигрыше оказались не ценности, а грубая сила. Так что 1939 год служит нам суровым предостережением о том, какова цена пренебрежения демократическими ценностями", — подчеркнула она.