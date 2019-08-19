Кальюлайд считает, что Мартин Хельме не годен к тому, чтобы быть министром

"К счастью, прошлая неделя показала, что эстонская правовая система, наши инстанции и демократия работают, и подобные попытки не проходят", — прокомментировала Кальюлайд попытку Хельме снять с поста главу полиции.

"Но даже попытка это сделать недопустима и и принимающий подобные шаги министр не годен к тому, чтобы быть членом правительства республики", — подчеркнула она.

"Я это сказала и премьер-министр, но конечно же, каким будет состав правительства республики, в парламентской демократии будет решать парламент", — сказала Кальюлайд.