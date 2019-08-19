Кальюлайд считает, что Мартин Хельме не годен к тому, чтобы быть министром(25)
Президент Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас встретились в Кадриорге, чтобы поговорить о попытке министра внутренних дел Марта Хельме и министра финансов Мартина Хельме снять с должности главу Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.
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