15.02.2020, 20:53

Кальюлайд с президентом Зеленским примнимает участие в обсуждении будущего Украины

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Kersti Kaljulaid kohtub Ukraina presidendiga
Kersti Kaljulaid kohtub Ukraina presidendigaFoto: Ilmar Saabas

Президент Кальюлайд сегодня и завтра будет участвовать в проходящей в Мюнхене ежегодной конференции по внешней политике и политике безопасности, на которой выступит в ходе обсуждения, касающегося будущего Украины, станет модератором дискуссии на тему искусственного интеллекта и расскажет о саммите Инициативы трех морей, который пройдет летом в Таллинне.

Сегодня президент Кальюлайд вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским примет участие в обсуждении YES (Yalta European Strategy) на тему будущего Украины. После этого президент Кальюлайд выступит в роли модератора панельной дискуссии на тему искусственного интеллекта, где будет обсуждаться вопрос о влиянии искусственного интеллекта на общество и безопасность. В панельной дискуссии также примут участие председатель связанной с искусственным интеллектом комиссии по безопасности из США и бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт, а также заместитель председателя комиссии по международным делам Китая, чрезвычайный и полномочный посол Фу Ин.

Президент Кальюлайд вместе с министром энергетики США Дэном Бруйеттом выступит на заседании круглого стола на тему Инициативы трех морей, а также проведет беседу с инвесторами на высоком уровне в рамках круглого стола Angermayer Policy & Innovation Forum, где основными темами будут Инициатива трех морей, э-государство и цифровое общество.

По словам советника Президента Республики по безопасности Пеэтера Куймета, Мюнхенская конференция по безопасности представляет собой одно из самых авторитетных и влиятельных мировых событий в сфере внешней политики, а также прекрасной возможностью для всех представителей Эстонии представить свои точки зрения. ”Президент Кальюлайд расскажет на нынешней конференции, прежде всего, о саммите Инициативы трех морей, который пройдет летом в Таллинне. Не менее важно участие в качестве модератора в панельной дискуссии на тему искусственного интеллекта, поскольку речь идет о сфере деятельности, которая все больше влияет на нашу безопасность”, — сказал Пеэтер Куймет.

Глава Эстонского государства также планирует провести во время конференции встречи с премьер-министром Кувейта шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.

Мюнхенская конференция по безопасности является важнейшим трансатлантическим форумом по безопасности и внешней политике, на котором встречаются главы государств и специалисты по политике безопасности со всего мира, чтобы вместе проанализировать тенденции, оказывающие влияние на мировую безопасность.

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