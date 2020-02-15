Кальюлайд с президентом Зеленским примнимает участие в обсуждении будущего Украины

По словам советника Президента Республики по безопасности Пеэтера Куймета, Мюнхенская конференция по безопасности представляет собой одно из самых авторитетных и влиятельных мировых событий в сфере внешней политики, а также прекрасной возможностью для всех представителей Эстонии представить свои точки зрения. ”Президент Кальюлайд расскажет на нынешней конференции, прежде всего, о саммите Инициативы трех морей, который пройдет летом в Таллинне. Не менее важно участие в качестве модератора в панельной дискуссии на тему искусственного интеллекта, поскольку речь идет о сфере деятельности, которая все больше влияет на нашу безопасность”, — сказал Пеэтер Куймет.

Глава Эстонского государства также планирует провести во время конференции встречи с премьер-министром Кувейта шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.

Мюнхенская конференция по безопасности является важнейшим трансатлантическим форумом по безопасности и внешней политике, на котором встречаются главы государств и специалисты по политике безопасности со всего мира, чтобы вместе проанализировать тенденции, оказывающие влияние на мировую безопасность.