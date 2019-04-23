Кальюлайд: разговаривая с Путиным напрямую, Эстония выходит на другой уровень

По словам Кальюлайд, было бы нечестно остаться в стороне от обсуждения сложившихся проблем, сообщили во вторник, 23 апреля, утренние новости ETV+ со ссылкой на интервью президента в передаче Välisilm.

Эстония, как и другие страны, должна обсуждать ситуацию со всеми своими соседями, независимо от того, приятный это разговор или нет, убеждена Кальюлайд. Эстония, по мнению президента, должна указывать на проблемы России с Украиной и Грузией - точно также как это делают Финляндия, Австрия или Германия, и отклонения от единой политики ЕС здесь точно нет, подчеркнула президент, пишет rus.err.ee.