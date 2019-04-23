Кальюлайд: разговаривая с Путиным напрямую, Эстония выходит на другой уровень(26)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает чем-то не обычным то, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным она затронула в том числе и сложные темы.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает чем-то не обычным то, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным она затронула в том числе и сложные темы.
По словам Кальюлайд, было бы нечестно остаться в стороне от обсуждения сложившихся проблем, сообщили во вторник, 23 апреля, утренние новости ETV+ со ссылкой на интервью президента в передаче Välisilm.
Эстония, как и другие страны, должна обсуждать ситуацию со всеми своими соседями, независимо от того, приятный это разговор или нет, убеждена Кальюлайд. Эстония, по мнению президента, должна указывать на проблемы России с Украиной и Грузией - точно также как это делают Финляндия, Австрия или Германия, и отклонения от единой политики ЕС здесь точно нет, подчеркнула президент, пишет rus.err.ee.
"Я хочу, чтобы Эстония находилась на одном уровне с другими странами Евросоюза и НАТО. Чтобы говорили не за нас, а чтобы мы сами говорили. Мы же очень много сами говорим о России, когда встречаемся с главами других стран. И гораздо честнее, когда ты сам готов выразить свои мысли напрямую главе российского государства. Таким образом мы становимся настоящим государством", - объяснила Керсти Кальюлайд.
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