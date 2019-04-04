Кальюлайд рассказал, о чем он говорил со своим политическим антиподом Каалепом на первом заседании Рийгикогу

На первом заседании нового состава Рийгикогу депутаты была рассажены в зале в алфавитном порядке, поэтому Раймонд Кальюлайд сидел рядом с Руубеном Каалепом, что вызвало живой интерес прессы и общественности.
Мировоззрения этих двух политиков диаметрально противоположны. Как известно, Кальюлайд отрыто и категорично выступает против создаваемой коалиции с EKRE.
Delfi поинтересовался у него, о чем они с Каалепом говорили, сидя рядом. ”Он поздоровался, сказал: меня зовут Руубен. Я в ответ тоже поздоровался и сказал: меня зовут Раймонд. Этим наше общение ограничилось”, — сказал центрист.
”В какой-то момент я подумал, что если бы я был, например, раввином или имел не белый цвет кожи. Сел бы он со мной рядом? Я бы с ним сел. Народ Эстонии выбрал его, и это данность”, — отметил Кальюлайд.