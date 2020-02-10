Кальюлайд провозгласила закон об упрощенном получении эстонского гражданства детьми

Законодательные поправки, одобренные Рийгикогу в конце января, предусматривают, что в упрощенном порядке получить гражданство Эстонии смогут 1523 ребенка.
Согласно принятым поправкам в упрощенном порядке эстонское гражданство может получить несовершеннолетний ребенок, один из родителей которого имеет иностранное гражданство, а другой — не имеет гражданства и, если один из родителей проживали в Эстонии по состоянию на 20 августа 1991 года.
Если несовершеннолетний, желающий получить эстонское гражданство, является гражданином другого государства, он должен заранее отказаться от гражданства этого государства. Решение правительства о предоставлении гражданства Эстонии вступает в силу через один день после того, как доказательство освобождения иностранного гражданства будет предоставлено уполномоченному государственному органу.
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