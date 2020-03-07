Кальюлайд пропустит важное мероприятие: результат ее теста на коронавирус не готов

"Сегодня (в субботу — прим. ред.) глава государства должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но так как результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нем", — передает RusERR слова советника президента Таави Линнамяэ.

В начале недели Кальюлайд участвовала в конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне, а в пятницу организаторы мероприятия сообщили, что у двух участников конгресса был обнаружен коронавирус.

"Президент и делегация в поездке тщательно следили за соблюдением правил гигиены. Все здоровы, симптомов ни у кого нет", — добавил советник.

Помимо Кальюлайд в конгрессе приняли участие вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майкл Помпео.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.