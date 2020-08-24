24.08.2020, 18:07

Кальюлайд поздравила Зеленского с очередной годовщиной независимости Украины: сил в борьбе с пандемией и проведении реформ

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President Kersti Kaljulaidi avaldus
President Kersti KaljulaidFoto: Ilmar Saabas

Глава эстонского государства Керсти Кальюлайд направила свои поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю 29-й годовщины независимости, пишет rus.err.

"Хочу передать свои искренние поздравления вам и народу Украины", — говорится в поздравительной открытке Керсти Кальюлайд.

"Я также хотела бы пожелать народу Украины сил в борьбе с пандемией COVID-19 и связанными с ней вызовами", — добавила президент Эстонии.

"Эстония останется решительным сторонником территориальной целостности Украины в ее международных границах и ваших европейских устремлений. Я убеждена, что Украина будет сильнее, если продолжит проводить реформы и улучшать бизнес-климат. От продолжения этого выбранного пути больше всего выиграет народ Украины", — заключила Керсти Кальюлайд.

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