Кальюлайд поздравила Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент Эстонии Керсти Кальюланд в поздравительном послании выразила надежду, что страны продолжат совместную работу по укреплению отношений в областях, представляющих взаимный интерес, как на двусторонней основе, так и в международных организациях, сообщает сайт президента РБ.

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