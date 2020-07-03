Кальюлайд поздравила Лукашенко с Днем независимости Беларуси

3 июля Беларусь отмечает День независимости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила белорусского лидера с Днем независимости РБ.
Президент Эстонии Керсти Кальюланд в поздравительном послании выразила надежду, что страны продолжат совместную работу по укреплению отношений в областях, представляющих взаимный интерес, как на двусторонней основе, так и в международных организациях, сообщает сайт президента РБ.
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