Кальюлайд поздравила Лукашенко с Днем независимости Беларуси

3 июля Беларусь отмечает День независимости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила белорусского лидера с Днем независимости РБ.
Президент Эстонии Керсти Кальюланд в поздравительном послании выразила надежду, что страны продолжат совместную работу по укреплению отношений в областях, представляющих взаимный интерес, как на двусторонней основе, так и в международных организациях, сообщает сайт президента РБ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Жесткое решение в армянском футболе: прервали первую лигу
Что заявили в Кремле после смертельного ДТП с Ефремовым
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Найдено слабое место у коронавируса