Кальюлайд: "Пандемию используют в качестве предлога для отмены санкций. Это, дорогие друзья, неприемлемо"

”Пандемия и ее последствия стали стимулом для совершения крупного и глобального технологического прорыва. Цифровые решения делают общество более равноправным, прочным, доступным и стабильно развивающимся, а также помогают в борьбе с пагубными изменениями климата”, — заявила глава Эстонского государства.

По словам президента Кальюлайд, пандемия в Эстонии привела лишь к усовершенствованию э-образования и удаленной работы, поскольку всё бумажное делопроизводство удалось перевести в Интернет гораздо раньше по сравнению с другими странами. ”Мы желаем этого всему миру — чтобы люди в каждой стране, в любом месте имели равные возможности для удаленной работы. Мы желаем, чтобы люди с ограниченными возможностями и домохозяйки могли конкурентоспособно работать по свободному графику благодаря наличию цифровых решений. Мы желаем свободного глобального рынка труда, где люди не должны скитаться в поисках работы и могут жить там, где им нравится”, — добавила президент Кальюлайд.

Президент подчеркнула, что э-услуги сами по себе не избавляют страну от бюрократии, коррупции и малоэффективности. ”Дигитализация без увеличения прозрачности и упорядочения процессов может лишь усугубить эти проблемы. Только комплексный подход к дигитализации делает страну эффективнее, сближает власть и народ”, = пояснила глава государства.

Президент Кальюлайд отметила, что привычные и новые риски сосуществуют в период пандемии. Например, продолжаются военные действия в Сирии и Украине и конфликт в регионе Сахель, ощущаются последствия недавней катастрофы в порту Бейрута, по-прежнему серьезно нарушаются права человека в Беларуси. ”В целом пандемия усилила последствия ряда конфликтов, ведь под угрозой оказались здоровье и благополучие наиболее уязвимых групп населения — детей, молодежи и женщин. К тому же пандемию используют в качестве предлога для отмены санкций или ограничения гуманитарной помощи. Возникли новые линии раскола. Это, дорогие друзья, неприемлемо”, — сказала президент Кальюлайд.

В этом году Генеральная Ассамблея ООН проводится виртуально, причем речи представителей разных стран транслируются в записи.