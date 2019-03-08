Кальюлайд отобрала офицерские звания у госизменника Дениса Метсаваса

11 февраля Харьюский уездный суд признал виновными Дениса Метсаваса (38) и его отца Петра Волина (65) в государственной измене и передаче предназначенных для внутреннего пользования данных иностранному государству.

В ходе согласительного производства суд назначил Метсавасу 15 лет и 6 месяцев и Волину — 6 лет лишения свободы. Отсчет отбытия наказания начинается с момента их задержания в сентябре прошлого года.

Большая часть переданной информации относилась к государственной тайне и предназначалось для внутреннего пользования.