Кальюлайд осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, Россия нарушила международное право и свои обещания, в связи с чем нельзя допускать возвращения российского государства к партнерству.
Однако эстонская глава государства не исключила возможность налаживания диалога с Россией.
Ранее в ПАСЕ заявили о неприемлемости отсутствия делегации России и неуплату членских взносов с ее стороны.