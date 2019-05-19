Кальюлайд осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

По ее словам, Россия нарушила международное право и свои обещания, в связи с чем нельзя допускать возвращения российского государства к партнерству.

Однако эстонская глава государства не исключила возможность налаживания диалога с Россией.

Ранее в ПАСЕ заявили о неприемлемости отсутствия делегации России и неуплату членских взносов с ее стороны.