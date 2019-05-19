19.05.2019, 17:40

Кальюлайд осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

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ИТАР-ТАСС
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Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga
Päevalehe intervjuu Kersti KaljulaidigaFoto: Madis Veltman

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Россия нарушила международное право и свои обещания, в связи с чем нельзя допускать возвращения российского государства к партнерству.

Однако эстонская глава государства не исключила возможность налаживания диалога с Россией.

Ранее в ПАСЕ заявили о неприемлемости отсутствия делегации России и неуплату членских взносов с ее стороны.

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