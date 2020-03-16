Кальюлайд обсудила с Путиным и другими главами государств тенденции развития связанного с коронавирусом кризиса

Президент Керсти Кальюлайд общалась сегодня по телефону и посредством телемоста со своими коллегами из стран Балтии, Польши, Финляндии и России, с которыми обсуждала, в основном, происходящие в каждой из стран события в связи с коронавирусом, а также меры, принятые в этих странах для замедления распространения вируса. Также обсуждалось, как обеспечить возможное безболезненное возвращение граждан всех стран домой.
На виртуальной встрече глав государств было подтверждено общее понимание того, что очень важно обеспечить движение товаров через границы, поскольку (особенно для малых государств) важно продолжить трансграничное движение товаров, так как проблемы в цепочках поставки сильнее всего затронут именно небольшие страны.
В беседе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Финляндии Саули Нийнистё было подчеркнуто, что для решения этого вопроса необходимо сотрудничать как между собой, так и сообща на уровне Европейского Союза. Обсуждалось возможное влияние связанного с коронавирусом кризиса на экономику стран и всего региона, а также меры, которые будут приняты в каждой из стран.
С президентом РоссииВладимиром Путиным обсуждалось положение в обеих странах, подчеркивалась необходимость обеспечить бесперебойное и быстрое возвращение домой всех граждан и лиц, имеющих вид на жительство. Президент Путин поблагодарил главу Эстонского государства за инициативу, и была достигнута договоренность о том, что в дальнейшем стороны в случае необходимости будут поддерживать быструю и оперативную связь.
Кроме того, достигнута договоренность о назначении контактных лиц в посольстве Эстонии в Москве и в посольстве России в Таллинне, которые будут заниматься оперативным координированием процессов. Главы государств коротко обсудили и вопросы, связанные с запланированным на июнь месяц Конгрессом финно-угорских народов.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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