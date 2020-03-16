Кальюлайд обсудила с Путиным и другими главами государств тенденции развития связанного с коронавирусом кризиса

На виртуальной встрече глав государств было подтверждено общее понимание того, что очень важно обеспечить движение товаров через границы, поскольку (особенно для малых государств) важно продолжить трансграничное движение товаров, так как проблемы в цепочках поставки сильнее всего затронут именно небольшие страны.

В беседе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Финляндии Саули Нийнистё было подчеркнуто, что для решения этого вопроса необходимо сотрудничать как между собой, так и сообща на уровне Европейского Союза. Обсуждалось возможное влияние связанного с коронавирусом кризиса на экономику стран и всего региона, а также меры, которые будут приняты в каждой из стран.