04.02.2020, 10:30

Кальюлайд обойдется без заказа анализа для принятия решения по пенсионной реформе

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President Kersti Kaljulaid nimetas ametisse Eesti Panga uue presidendi Madis Mülleri
President Kersti Kaljulaid nimetas ametisse Eesti Panga uue presidendi Madis MülleriFoto: Priit Simson

Для принятия решения о том, следует ли провозгласить или отклонить принятый Рийгикогу Закон о пенсионной реформе, президент Эстонии Керсти Кальюлайд не станет заказывать юридический анализ, сообщил советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.

"В последние месяцы различные стороны проводили анализы пенсионной реформы, и мы не планируем заказывать еще один", — приводит его слова rus.err.ee.

По его словам, на этой неделе президент тщательно изучит направленный ей парламентом законопроект и связанные с ним анализы. Ранее Керсти Кальюлайд обсуждала пенсионную реформу с бывшими канцлерами правами, экс-председателями Госсуда и различными экспертами.

Принять решение о том, провозгласить или отправить обратно в парламент Закон о пенсионной реформе, Керсти Кальюлайд должна до 12 февраля.

В Рийгикогу 29 января этот законопроект поддержали представители трех партий правящей коалиции (Центристская партия, Isamaa и EKRE), против выступила парламентская оппозиция (реформисты и социал-демократы).

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