Кальюлайд обойдется без заказа анализа для принятия решения по пенсионной реформе

"В последние месяцы различные стороны проводили анализы пенсионной реформы, и мы не планируем заказывать еще один", — приводит его слова rus.err.ee.
По его словам, на этой неделе президент тщательно изучит направленный ей парламентом законопроект и связанные с ним анализы. Ранее Керсти Кальюлайд обсуждала пенсионную реформу с бывшими канцлерами правами, экс-председателями Госсуда и различными экспертами.
Принять решение о том, провозгласить или отправить обратно в парламент Закон о пенсионной реформе, Керсти Кальюлайд должна до 12 февраля.
В Рийгикогу 29 января этот законопроект поддержали представители трех партий правящей коалиции (Центристская партия, Isamaa и EKRE), против выступила парламентская оппозиция (реформисты и социал-демократы).
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