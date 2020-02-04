Кальюлайд обойдется без заказа анализа для принятия решения по пенсионной реформе

"В последние месяцы различные стороны проводили анализы пенсионной реформы, и мы не планируем заказывать еще один", — приводит его слова rus.err.ee.

По его словам, на этой неделе президент тщательно изучит направленный ей парламентом законопроект и связанные с ним анализы. Ранее Керсти Кальюлайд обсуждала пенсионную реформу с бывшими канцлерами правами, экс-председателями Госсуда и различными экспертами.

Принять решение о том, провозгласить или отправить обратно в парламент Закон о пенсионной реформе, Керсти Кальюлайд должна до 12 февраля.

В Рийгикогу 29 января этот законопроект поддержали представители трех партий правящей коалиции (Центристская партия, Isamaa и EKRE), против выступила парламентская оппозиция (реформисты и социал-демократы).