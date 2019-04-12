Кальюлайд о встрече с Путиным: надеюсь, что это приведет к диалогу, который будет искренним и распространится на все уровни

"Я надеюсь, что это приведет к диалогу, который будет по возможности искренним и распространится на все уровни, а не останется только на президентском", — передает rus.err.ee слова Кальюлайд.

"Я думаю, что мы постараемся поговорить на темы, которые могли бы принести больше всего пользы для наших людей в простом, практичном общении. Прежде всего о проектах следующего бюджетного периода ЕС. Это одна из сфер, в которой мы точно можем общаться, — сказала Кальюлайд. — У нас в России достаточно много студентов, наши люди ездят туда, у многих там живут родственники. У нас достаточно много повседневных практичных тем, которые можно обсудить".

О том, что эта встреча изменит, говорить рано, отметила президент: "Думаю, то, что эта встреча состоится — хороший знак".

Президент подчеркнула, что будет следовать согласованным в Евросоюзе принципам, а ее взгляды на украинский кризис, Крым и демократию в России Москве хорошо известны.