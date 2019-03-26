Кальюлайд не будет баллотироваться в рядах Центристской партии в Европарламент

Пыхья-Таллинн не представил кандидатуру Кальюлайда, потому что он сам не захотел этого, передает ERR.

Кальюлайд отметил, что вопрос его политического будущего открыт, поскольку он против создания правительства с EKRE. Окончательное решение он примет после того, как будет готов новый коалиционный договор.