26.03.2019, 16:30

Кальюлайд не будет баллотироваться в рядах Центристской партии в Европарламент

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rus.delfi.ee
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Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Priit Simson

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд подтвердил, что не будет баллотироваться в Европарламент по спискам Центристской партии.

Пыхья-Таллинн не представил кандидатуру Кальюлайда, потому что он сам не захотел этого, передает ERR.

Кальюлайд отметил, что вопрос его политического будущего открыт, поскольку он против создания правительства с EKRE. Окончательное решение он примет после того, как будет готов новый коалиционный договор.

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