26.03.2019, 16:30
Кальюлайд не будет баллотироваться в рядах Центристской партии в Европарламент(51)
Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд подтвердил, что не будет баллотироваться в Европарламент по спискам Центристской партии.
Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд подтвердил, что не будет баллотироваться в Европарламент по спискам Центристской партии.
Пыхья-Таллинн не представил кандидатуру Кальюлайда, потому что он сам не захотел этого, передает ERR.
Кальюлайд отметил, что вопрос его политического будущего открыт, поскольку он против создания правительства с EKRE. Окончательное решение он примет после того, как будет готов новый коалиционный договор.
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