24.02.2021, 18:11

Кальюлайд: нам, эстонцам, нужна твердая уверенность, что со всеми ходившими здесь в школу мы можем говорить по-эстонски

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EST 16
Кальюлайд: нам, эстонцам, нужна твердая уверенность, что со всеми ходившими здесь в школу мы можем говорить по-эстонски
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в годовщину Эстонской Республики в Доме музыки и театра в Пайде произнесла торжественную речь. Зрителей в зале не было, зато все желающие могли слушать выступление президента онлайн. Предлагаем вам перевод речи в полном объеме:

Рот старый, как земля,

И задумчивое морщинистое лицо —

Честное, смиренное, безмолвноеи исполненное боли.

Это Юхан Лийв, самое сильное и неподдельное воплощение боли в эстонской поэзии. Пусть эти строки будут напоминанием о непрожитых годах, унесённых у народа Эстонии коронавирусом. Это были бы годы, прожитые в мудрости — мудрости, которой стоит делиться, которой надо внимать, которая должна была бы быть с нами. Коронавирус отнимает у народа Эстонии часть мудрости пожилых людей. Не только ту, которая уходит навсегда, но и ту, которой мы лишились из-за невозможности спокойно посидеть за чашкой чая с нашими пожилыми родственниками и друзьями. Я остро ощущаю нехватку таких разговоров.

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Жизненный опыт пожилых людей зачастую служит нам необходимой опорой и руководством, даже если мы об этом при обычных обстоятельствах и не задумываемся. Теперь задумываемся, и этом смысле мы опять стали богаче.Все плохое не может стать хорошим. Уход необратим. Утерянные школьные недели не вернуть. То, что вы хотели бы подробно обсудить с бабушкой, ко времени, когда опять удастся поехать в гости к ней, забудется. Но плохие времена могут сделать нас лучше. И хорошие люди Эстонии улучшают и плохие времена.

Все вместе жители Эстонии могут помочь стране выйти из этого кризиса. Да, вакцинация является добровольной, но даже сегодня, когда доз вакцин ещё недостаточно, у нас слишком много тех, кто может, но не хочет пройти вакцинацию. Давайте доверять учёным и врачам, признавшим эти вакцины безопасными!Я прошу всех жителей Эстонии -защитим себя, наших детей, рабочие места наших людей и средства к существованию наших семей, и пройдем вакцинацию, как только такая возможность предоставится!

Ученик 11-го класса Сааремааской Общей гимназии Сандер Терас весной пришёл на помощь дому престарелых, выполняя все обязанности работника по уходу. Мысли о нём и других подобных ему согревают сердце.Они пришли, потому что нужна была помощь. Так оно и есть.

Для меня эти люди — образцы для подражания. И в государственной жизни также есть много вещей, которые просто необходимо сделать. Хочется или нет, но сделать надо. Нельзя не бороться со злом в нашем обществе, таким, например, как насилие в семье.Нельзя откладывать на потом помощь тем, кто испытывает душевные или физические страдания. Нельзя отсрочить ”зелёный поворот”, потому что в противном случае большие проблемы будут у наших детей. Невозможно отказаться от работы в интересах единой эстонской школы, хотя сегодня принятие решений может быть неудобным. Нельзя мириться с тем, что разница в развитии столицы и остальной Эстонии всё увеличивается. В этих вещах словами ничего не добиться, нужны решения, даже если они чреваты временным непониманием и падением популярности. Если даже и не сразу, избиратель поймёт значение этих решений. Теперь мы привыкли каждое утро задумываться о хрупкости жизни. Я надеюсь, что эту эмпатию мы сумеем сохранить.

Мы увидели сильные стороны нашей врачебной помощи и убедились в том, что она лучше, чем во многих более богатых странах. В сравнении с этими странами содержание нашей системы здравоохранения обходится довольно дёшево. Просто невероятно, как много мы получаем за такие деньги.

Я надеюсь, что однажды у нас будет не только самая эффективная, но и самая внимательная к людям система здравоохранения. В Эстонии каждый день 24 человека заболевают онкологическими болезнями,и 11 от таких болезней умирают. Лечение и профилактика расстройств душевного здоровья не отвечают даже нашим повседневным потребностям. Конечно, в условиях кризиса это стало очевиднее, и теперь мы, надеюсь, понимаем, как много предстоит ещё в этой области сделать, ведь упомянутые проблемы —лишь две из множества опасных для человека прорех в нашей системе социальной защиты. Здравоохранение далеко не сводится к лечению болезней. Оно включает постоянную поддержку детей с ограниченными возможностями, чтобы их заболевания не прогрессировали.

Ребенок с диабетом или соблюдающий специальную диету ребенок с нарушением обмена веществ заслуживает помощи, даже если благодаря дорогостоящим мерам и постоянной заботе родителей ему обеспечена более-менее полноценная жизнь. Семьям больных детей и взрослых нужна уверенность в том, что, по каким бы критериям ни оценивалась потребность в поддержке, помощь эта всегда доступна.

Школы в Кийгеметса, Урвасте, Няпи и другие школы, в которых утром учат, а вечером лечат и заботятся о тех детях и молодых людях, которым не посчастливилось появиться на свет здоровыми, годами тревожатся за свои перспективы. Государство не cмогло обеспечить им уверенности в будущем. Местные органы власти не в состоянии сделать это.

Сегодня мы знаем, как быстро разрушается привычка учиться и исчезает мотивация у обычного школьника, вынужденного заниматься в одиночку. А попавший в жернова преобразований молодой человек с особыми потребностями не оправится от этого никогда. Но мы упорно продолжаем делопроизводство — с законами, постановлениями, актами передачи.

А не попробовать ли делать дело с душой? Дорогие друзья, во время вирусного кризиса жильцы домов престарелых лишились возможности встречаться с близкими. Живущим и работающим среди нас людям с ограниченными возможностями после появления вируса было велено оставаться дома, и в итоге они работу потеряли. Складывается впечатление, что именно на долю более слабых и пожилых людей выпало непропорционально большое бремя порождённых кризисом трудностей. Это вызывает у меня сожаление, и я считаю, что это нечестно.

Ответственность за такое положение никоим образом не ложится на тех добрых людей, которые занимаются тяжелой работой по уходу, получая нередко зарплату ещё более незавидную, чем состояние здоровья их подопечных. В нашем государственном бюджете труд этих людей не оценён по заслугам. Работников, оказывающих критически важные услуги, как будто не замечают. В какой-то момент они оказываются нашими героями, а потом о них, конечно же, опять забывают. И образовательная жизнь, и социальное попечение в Эстонии имеют лицо женщины среднего возраста. Утром она идёт на работу и делает то, что требуется. Но в какой-то момент она устаёт, устаёт и от того, что слова о значении её труда не подкрепляются действиями властей. С этим у нас дела обстоят плохо. Эстонские школы и система социального попечения слишком полагаются на терпение и чувство миссии учителей, сиделок и медсестёр.

Спасательному департаменту удаётся успешно набирать новых сотрудников в основном во время экономического кризиса, но по мере восстановления роста молодые сотрудники начинают увольняться.Доходы государства не распределяются по Эстонии справедливо.

Глядя в канун рождества на Таллинн с какой-нибудь высокой точки, каждый горожанин мог увидеть, что живёт в сверкающем огнями процветающем городе, полном красоты и жизни. Нуждающимся в помощи и пожилым этого великолепия достаётся, быть может, меньше, но это вопрос распределения, а не совокупных ресурсов. Но в Йыгева, Хийумаа, Пярнумаа и Сетумаа лучатся не огни большого города, а тёплые сердца и глаза людей. Это более красивое и тёплое, целостное общество, где местное самоуправление во многом опирается на добровольцев, которые помогают ребенку или пожилому человеку в беде, делают что-то радостное и хорошее. Но на поддержку этой теплоты и доброты выделяется неоправданно малая доля доходов нашего государства. Многие из самых успешных стран мира совершили ошибку, позволив большим городам стать обузой для себя.

По-настоящему приятного городского пространства больше не хватает, ведь каждый квадратный сантиметр дороже человеческого благополучия. Не хватает уже и рабочей силы, потому что доход большинства людей, в том числе высокообразованных, не позволяет им в течение жизни выплатить ссуду на квартиру. Это произошло потому, что в своё время не хватило смелости потратить политический капитал таким образом, чтобы не допустить снижения социальной мобильности и ограничения свободы выбора будущих поколений по всей стране.Такое развитие не является неотвратимым. Опираясь на любовь жителей Эстонии к природе, тишине и покою, мы можем избежать таких проблем. Эстонский человек по природе своей способен жить в разной среде, он одновременно и сельчанин, и горожанин. Каждому жителю столицы нужна и остальная Эстония.

По словам Андреса Эхина:

Окаменевшая зимой душа вновь дышит,

И землю покрывает зеленейшая трава.

А горожанина гнетёт теперь оторванность от луга,

И просит у коровы он разрешенья к ней присоединиться.

Коронавирус связал село и город ещё сильнее. Вдруг все мы стали одним сельским народом. Воспользуемся этим моментом! Мы действительно можем осуществить давнюю и раньше казавшуюся несбыточной мечту о том, чтобы наш дом был в лесу у моря и в то же время в центре Таллинна.

Недопустимо, что ребёнку приходится пропускать видеоурок из-за того, что в 2021 году в его деревне нет достаточно скоростного интернета. Недопустимо, что учитель не может добраться до школы из-за того, что ведущая к шоссе гравийная дорога весной просто непроходима. Если бы дорога и информационная магистраль были в порядке, жизнь в деревне не сильно отличалась бы от жизни в большом городе. Тогда тем нашим людям, которые во время вирусного кризиса доказали себе и своим работодателям возможность удалённой работы, было бы проще проводить больше времени и тратить больше денег в своем втором, загородном доме. Этой зимой в Каламая и Мустамяэ по вечерам стало больше свободных парковочных мест. Было бы неплохо, если бы так и осталось?

Самоуправлениям также нужна новая налоговая модель. Такая, которая будет мотивировать сельские самоуправления и сельских жителей приглашать в свою волость новых предпринимателей.

Самая сложная задача, о решении которой на следующие десятилетия нам обязательно надо нынче договориться -это модель "зелёного" развития Эстонии.Нам надо проанализировать проблемы энергетического сектора, разделить вопросы энергетической безопасности и обеспечения занятости людей, разумно использовать предлагаемые Европой меры поддержки. Нужно решить сложное уравнение, включающее в себя лесную промышленность и охрану природы.

Мы должны предоставить предприятиям и местным властям возможности для более широкого и взаимовыгодного сотрудничества, будь то в энергетическом секторе или в других отраслях промышленности. Впереди местные выборы, самое время подумать, как сделать Эстонию страной с лучшей в мире региональной политикой. Опыт последнего десятилетия в развитых странах показывает, что игнорирование регионального и социального расслоения и передающейся из поколения в поколение безнадежности ведёт к отчаянию.

Безысходность и ощущение несправедливости могут толкать на страшные поступки, что мы уже и видели в некоторых других странах.

Дорогой эстонский народ!

В трудные времена, такие, как нынешнее, чувство принадлежности важнее, чем во времена беспечные. Нам важно знать, что мы являемся частью 1,3 миллиона. Это чувство помогает выжить в мире, где в моменты паники даже большие друзья склонны принимать решения в интересах именно своего народа. Во время кризиса многие эстонцы вернулись из-за рубежа домой, чтобы пережить это время здесь, среди своих. Они прилетели к своему улью, в укрытие. Потому что мы испытываем чувство общности. Нас объединяет любовь к родине. Национальное чувство -чувство возвышенное. Но оно легко может стать мелочным, если мы не уверены в безопасном существовании своего
народа, языка и культуры.

Все мы, пережившие оккупацию, всю свою жизнь живём с эти страхом за сохранение нашего народа. Признаемся себе в этом и сделаем всё возможное, чтобы этот страх никогда не сбылся.Являясь малым народом, мы всегда нуждаемся в подтверждении того, что эстонский язык, наша духовная и социальная культура защищены. Без этого подтверждения не обходится ни одна патриотическая речь. Но патриотических призывов мало. Нужны дела. Сегодня нашей культуре, языку и обычаям не угрожает какая-то большая внешняя сила. От Москвы нас защищают Силы обороны Эстонии и НАТО. Европейский Союз — это союз национальных государств, в котором ценится многообразие языков и культур.

Но мы и сами должны прилагать постоянные усилия.

Я всегда считала, что вместо возведения очередного грандиозного объекта культуры стоит поддерживать людей -настоящих носителей эстонской культуры: народных музыкантов Моосте и ансамбль из деревни Недсая, Хаапсалуское общество кружевниц и строителей лодок с Вормси, сетуских гончаров и вязальщиц из Вирумаа. Не бетон, а люди являются носителями культуры.

Уважаемые соотечественники с другими культурными корнями и родным языком!

Я отдаю себе отчёт в том, что понять это вам трудно, но это так — нам, эстонцам, нужна твёрдая уверенность, что со всеми ходившими здесь в школу мы можем говорить по-эстонски. Мы должны быть уверены, что у каждого осевшего здесь, независимо от того, приехал ли он давно или недавно, есть возможность и даже обязанность отправить своего ребёнка в школу с эстонским языком обучения.

Нам нужна вера в то, что мы можем предложить всем растущим здесь детям возможность приобщиться к нашим языку и культуре в такой степени, которая поможет им стать нашими спутниками, любящими или по крайней мере понимающими Эстонию и эстонцев. Такая уверенность позволит нам самим стать более открытыми и проявлять больше интереса к другим представленным в нашем обществе культурам. Национальное чувство даёт и возможность испытывать гордость за свою страну, за её принадлежность к семье народов, дорожащих демократией и свободами и уважающих права человека.

Возможность гордиться тем, что означает твоя страна на карте мира. Возможность брать на себя ответственность и высказывать свое мнение даже там, где делать это сложно и, быть может, не всегда обязательно -например, в Совете Безопасности ООН. Выступить на международной арене против обидчиков других и вовлечь своих партнеров и союзников в поддержку народов Грузии, Украины или Беларуси. Обратить внимание на ситуацию с правами человека в России, Китае и Мьянме.

Конечно, наша международная деятельность всегда является вопросом нашей безопасности. Маленькая страна должна заботиться о том, чтобы заслуживать в глазах своих партнеров защиты -об этом, принимая вконце прошлого года в Академии наук Эстонии медаль имени Энделя Липпмаа, говорил в своей благодарственной речи добрый друг Эстонии бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.

Безопасность — это во многом отношение. И наше собственное отношение к нашим союзникам, и отношение наших союзников к нам. Мы никогда не должны забывать об этом. Именно в этом году Эстония отмечает сто лет со времени установления дипломатических отношений со многими странами мира.

Один близкий союзник сказал мне, что, хотя оборонное сотрудничество складывалось у нас и в последние пару лет, взаимодействие на базе общих ценностей даёт уверенность в долгосрочном характере этого сотрудничества. Я надеюсь, что внутриполитические события будут всегда поддерживать работу наших участвующих в миротворческих миссиях солдат, направленную на сохранение тесных связей с союзниками.

Есть ещё один вопрос, в котором нам нужно приложить большие усилия, чтобы не увязнуть в том же болоте, в котором уже оказались многие освободившиеся от гнёта коммунизма соратники по судьбе. Коррупция парализует развитие, услуги руководителей страны своим друзьям-бизнесменам отпугивают честных предпринимателей — как местныx, так и тех, кто раньше хвалил наш деловой климат и именно из-за него сюда приехал. Дорогой народ Эстонии, тут мы снова возвращаемся к вопросам о национальном чувстве и национальной уверенности. Разве можно сомневаться в жизнеспособности маленькой нации, если уровень её жизни более или менее сопоставим с уровнем жизни её соседей? Разве наличие союзников не является дополнительной гарантией сохранения эстонской культуры и языка?

За 30 лет мы многое сделали правильно. В этот трудный год, спустя 30 лет после восстановления нашей независимости, как лучше всего отметить эту годовщину? У меня есть предложение: давайте сделаем так, как сделали к 100-летию нашей республики. Тогда мы все вместе и соревнуясь между собой дарили своей стране подарки. Давайте сделаем это снова!Уже осенью у всех нас будет возможность проголосовать за 79 лучших в мире местных политик. У каждого из нас будет своя роль -все мы будем требовательными избирателями, но я надеюсь, что по возможности многие станут и вдохновляющими кандидатами!

Давайте проводить политику так, как народ Эстонии переживает кризис в этом году — заботясь, замечая, самоотверженно спеша на помощь!Сделаем Эстонию честной, заботливой, свободной от коррупции, уверенной в себе! Это призыв ко всем нам.

Во времена Поющей революции и Балтийской цепи люди не рассчитывали на то, что Верховный Cовет обеспечит нам государственную независимость, но многие решили внести свой вклад и чувствовали, что от этого что-то зависит. Зависит именно от них. И так мы и восстановили независимость. Подобные совместные усилия необходимы и сейчас.

Возвышенного чувства единения нынешний кризис, правда, не даёт, но задача такая же и столь же трудная — обеспечить Эстонскому государству прочное будущее. Чтобы в 2051-м году, вспоминая 2021-й политический год, уважительно спрашивали -как им это удалось? Так же, как сегодня мы оглядываемся в 1991-й год и восхищаемся принятыми тогда быстрыми и смелыми решениями.

Пусть 2021-й год станет годом смелой политики, достойным 1991-го года!

Желаю всем находящимся сейчас дома людям Эстонии прекрасной годовщины республики!

Будем беречь нашу Эстонию!

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