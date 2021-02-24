Кальюлайд: нам, эстонцам, нужна твердая уверенность, что со всеми ходившими здесь в школу мы можем говорить по-эстонски

Рот старый, как земля,

И задумчивое морщинистое лицо —

Честное, смиренное, безмолвноеи исполненное боли.

Это Юхан Лийв, самое сильное и неподдельное воплощение боли в эстонской поэзии. Пусть эти строки будут напоминанием о непрожитых годах, унесённых у народа Эстонии коронавирусом. Это были бы годы, прожитые в мудрости — мудрости, которой стоит делиться, которой надо внимать, которая должна была бы быть с нами. Коронавирус отнимает у народа Эстонии часть мудрости пожилых людей. Не только ту, которая уходит навсегда, но и ту, которой мы лишились из-за невозможности спокойно посидеть за чашкой чая с нашими пожилыми родственниками и друзьями. Я остро ощущаю нехватку таких разговоров.

Жизненный опыт пожилых людей зачастую служит нам необходимой опорой и руководством, даже если мы об этом при обычных обстоятельствах и не задумываемся. Теперь задумываемся, и этом смысле мы опять стали богаче.Все плохое не может стать хорошим. Уход необратим. Утерянные школьные недели не вернуть. То, что вы хотели бы подробно обсудить с бабушкой, ко времени, когда опять удастся поехать в гости к ней, забудется. Но плохие времена могут сделать нас лучше. И хорошие люди Эстонии улучшают и плохие времена.

Все вместе жители Эстонии могут помочь стране выйти из этого кризиса. Да, вакцинация является добровольной, но даже сегодня, когда доз вакцин ещё недостаточно, у нас слишком много тех, кто может, но не хочет пройти вакцинацию. Давайте доверять учёным и врачам, признавшим эти вакцины безопасными!Я прошу всех жителей Эстонии -защитим себя, наших детей, рабочие места наших людей и средства к существованию наших семей, и пройдем вакцинацию, как только такая возможность предоставится!

Ученик 11-го класса Сааремааской Общей гимназии Сандер Терас весной пришёл на помощь дому престарелых, выполняя все обязанности работника по уходу. Мысли о нём и других подобных ему согревают сердце.Они пришли, потому что нужна была помощь. Так оно и есть.

Для меня эти люди — образцы для подражания. И в государственной жизни также есть много вещей, которые просто необходимо сделать. Хочется или нет, но сделать надо. Нельзя не бороться со злом в нашем обществе, таким, например, как насилие в семье.Нельзя откладывать на потом помощь тем, кто испытывает душевные или физические страдания. Нельзя отсрочить ”зелёный поворот”, потому что в противном случае большие проблемы будут у наших детей. Невозможно отказаться от работы в интересах единой эстонской школы, хотя сегодня принятие решений может быть неудобным. Нельзя мириться с тем, что разница в развитии столицы и остальной Эстонии всё увеличивается. В этих вещах словами ничего не добиться, нужны решения, даже если они чреваты временным непониманием и падением популярности. Если даже и не сразу, избиратель поймёт значение этих решений. Теперь мы привыкли каждое утро задумываться о хрупкости жизни. Я надеюсь, что эту эмпатию мы сумеем сохранить.