Кальюлайд на открытии сессии Рийгикогу: время сланцевой энергетики ушло

Говоря об эстонском электронном государстве, президент подчеркнулa, что ядро электронного государства, которое стареет, даже нуждается в дополнительных деньгах для поддержания своего нынешнего уровня, но в то же время необходимо серьезно подготовиться к атаке на новые технологии. ”Mы должны быть готовы к тому моменту, когда квантовые компьютеры сделают сегодняшние способы идентификации непригодными. Мы должны думать о том, как в этот момент получить быстрый и вписывающийся в бюджет доступ к новым идентификационным моделям, которые, к счастью, развиваются уже и в здешнем частном секторе. И задолго до этого момента мы должны изыскать ресурсы для модернизации устройств пользователей, поддержания необходимой кибербезопасности, постоянного обеспечения принципа once-only через бесперебойный обмен информации между системами, если это сделает потребление общественной услуги более удобным”.

В качестве третьей проблемы президент Кальюлайд назвала демонстрирующую признаки расслоения общеобразовательную школу, сказав, что на это надо реагировать быстро, чтобы каждый ребенок по-прежнему имел возможность попасть из любой школы Эстонии в лучшие вузы, независимо от толщины кошелька родителей или места проживания: ”Это национальное достояние, которое не должно исчезнуть. Это гарантия социальной мобильности, самый важный элемент связности общества будущего, за поддержание которого мы сегодня можем нести ответственность”.

Глава государства также напомнилa представителям народа об их роли в качестве хранителей верховенства закона и создателей будущего каждого эстонца. ”Вы и есть хранители нашего правового государства — эта ответственность больше, чем просто быть законодателем. От этой ответственности нельзя убежать, скрыться за мнением группы или фракции. Касаются ли ваши решения важных для общества вопросов? Я считаю, что они помолвлены. Может ли житель Эстонии и в дальнейшем верить в Конституцию своей страны и в данные законом обещания, даже очень долгосрочные? Я верю, что они могут. Вы можете дать надежду и чувство уверенности, но также продемонстрировать цинизм и убежденность в том, что каждый, в том числе, и в этом зале, выступает только за свои интересы или за интересы некоего узкого круга. Я желаю, чтобы забота и доброта восторжествовали. И я верю, что это победит, потому что все в ваших руках, дорогой Рийгикогу”.

Ниже приводится речь в полном объеме.

Речь Президента Республики на открытии сессии Рийгикогу

9 сентября 2019 года.

Уважаемые члены Рийгикогу!

Меня беспокоит горизонт. Точнее, что там, за горизонтом?

Так много ниточек, за которые сейчас нужно потянуть. Ниточек, которые ведут нас к новым возможностям. К новым открытиям, которые помогут добиться роста и развития. А также ниточек, которые возникли благодаря нашим прежним стараниям, надеждам и желаниям исполнения этих надежд.

Но также и ниточек, которые сегодня, кажется, ведут к проблемам и болевым точкам в нашем обществе. Но и в них кроется большой потенциал, если мы не испугаемся и сразу начнем их расплетать, чтобы вместо латания проблемных мест и их смягчения найти дорогу к успеху.

В истории каждого народа бывают ситуации, когда проблемы превращаются позднее в удачу. Давайте вспомним.

Денежная реформа, которая за 20 лет привела нас в зону евро, ликвидировав страх за устойчивость и жизнеспособность наших денег. Рожденная необходимостью восстановить в людях веру в ценность денег и обещания государства.

Наша пропорциональная налоговая система. Рожденная неспособностью управлять сложной моделью и необходимостью мотивировать увеличение заработка и честное декларирование.

Наше э-государство. Рожденное нашей неспособностью построить государство, лопающееся от бумаги и контор.

Должен ли на этом список закончиться? Не должен. У нас есть еще такие ниточки. Многообещающие, а также, на первый взгляд, пугающие.

Наша сланцевая энергетика. Совершенно ясно, что один сектор превратится вскоре в два, т.е. дороги сланца и производства энергии разойдутся. Точно так же мы должны рассматривать отдельно производство энергии и связанные сегодня с добычей сланца возможные социальные проблемы, а также пути их решения. Производство энергии должно стать зеленым, а сланец будет ждать, пока мы не найдем ему применения, более щадящего для окружающей среды. В Таллиннском техническом университете десятилетиями изучались альтернативные варианты использования сланца без выброса в атмосферу диоксида углерода.

Производство энергии, в то же время, идет по собственному пути, независимо от того, станет ли соглашением стран Европы к 2050 году нейтральность климата или нейтральность климата на 80%. Меры одни и те же. Более зеленые альтернативы должны стать в наших сетях желанными, что легко урегулировать законами, но немного сложнее — путем создания быстрых зеленых резервов. Потому что без таких резервов можно создать большие зеленые производственные мощности, но где-то в системе все же останется прежний загрязняющий среду резерв.