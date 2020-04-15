Кальюлайд и Зеленский заявили о необходимости сохранения антироссийских санкций

Также они согласились с недопустимостью искусственного использования пандемии коронавируса для политических целей, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

По сообщению пресс-службы президента Украины, Зеленский выразил Кальюлайд благодарность за традиционную поддержку со стороны Таллинна суверенитета и территориальной целостности Украины, прежде всего в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах.

"Желаю вашей делегации в Совете безопасности ООН успешного председательства в мае этого года, которое будет проходить на фоне беспрецедентной ситуации, вызванной распространением COVID-19. Поддерживаю позицию Эстонии, что Совет безопасности ООН должен реагировать на пандемию, представляющую угрозу миру и мировой безопасности", — отметил Зеленский.

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