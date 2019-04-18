18.04.2019, 07:42

Кальюлайд и Путин обсудят отношения двух стран и вопросы безопасности в регионе

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XII Noorte laulupidu
XII Noorte laulupidu Foto: Rauno Volmar

В четверг президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву с однодневным рабочим визитом, а также встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Это будет первый приезд президента Эстонии в Россию с 2011 года и первая полноценная встреча глав двух государств с 2008 года, пишет ТАСС.

"В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по тематике поддержания стабильности и безопасности в Балтийском регионе", — сообщила пресс-служба Кремля.

Российский посол в Таллинне Александр Петров заявлял, что Москва рассматривает предстоящий визит Кальюлайд "как важный сигнал в плане развития двусторонних отношений". По его словам, диалог на высшем уровне необходим, тем более "когда речь идет о двух соседних странах, имеющих многовековую совместную историю, у которых до сих пор сохраняются обширные родственные связи, большое количество межчеловеческих контактов".

"Я очень рассчитываю на то, что президент Эстонии сможет, находясь в Москве, посмотреть незашоренным взглядом и на российскую столицу, и на москвичей и убедиться в нашей готовности, о чем, кстати, неоднократно говорил и Владимир Путин, к тому, чтобы на взаимоуважительной основе и в духе добрососедства развивать отношения с Эстонией", — сказал Петров.

Открытие отреставрированного посольства

О готовящемся визите в Россию канцелярия главы эстонского государства сообщила в конце марта, указав, что в Москве Кальюлайд намерена принять участие в открытии отреставрированного здания посольства Эстонии. Диппредставительство находится в том же здании в центре Москвы, что и в феврале 1921 года, когда Эстония назначила первого полномочного представителя в Москве. Ремонтные работы начались в 2016 году, их общая смета составила на тот момент €22 млн.

Ожидания эстонской стороны

Позднее в Таллинне заявили и об официальном запросе на проведение встречи Кальюлайд с российским лидером. Это сообщение вызвало неоднозначную реакцию среди эстонских политиков. Так, спикер Рийгикогу и вице-председатель EKRE Хенн Пыллуаас сказал, что на месте Кальюлайд не совершил бы такой поездки.

По словам самой Кальюлайд, договоренность о визите в Москву была достигнута во время ее краткой встречи с Путиным в 2018 году в Париже во время мероприятий, посвященных годовщине окончания Первой мировой войны. "Мы обменялись несколькими предложениями. Я сказала, что приеду с визитом и с удовольствием встретилась бы", — заявила эстонский лидер. Она выразила надежду на то, что встреча с Путиным приведет к активизации двустороннего диалога, "который будет по возможности искренним и распространится на все уровни, а не останется только на президентском".

"Я думаю, что мы постараемся поговорить на темы, которые могли бы принести больше всего пользы для наших людей в простом, практичном общении, прежде всего о проектах следующего бюджетного периода ЕС, — добавила она. — Это одна из сфер, в которой мы точно можем общаться. У нас в России достаточно много студентов, наши люди ездят туда, у многих там живут родственники. У нас достаточно много практичных повседневных тем, которые можно обсудить".

Она назвала "хорошим знаком" сам "факт того, что эта встреча состоится".

ТОП

Глава МИД Эстонии Свен Миксер выразил надежду на то, что в ходе беседы с Путиным эстонский лидер могла бы обсудить также такие международные проблемы, как конфликт на востоке Украины. Эстонский министр обороны Юри Луйк отметил, что переговоры будут сложными, так как "российская сторона всегда очень хорошо подготовлена и готова углубляться в детали, когда поднимает ту или иную тему". По его мнению, "если Эстония поднимет тему Украины, исходя из единой позиции Евросоюза, то и у Москвы есть неприятные для Эстонии темы". К таковым он отнес, например, положение русскоговорящего населения страны.

Темы границы и оживления экономики

На встрече Кальюлайд и Путина может обсуждаться и вопрос ратификации договора о границе между двумя государствами, подписанного главами МИД в феврале 2014 года. Как отметил эксперт компании Kantar Emor, занимающейся исследованием общественного мнения, Айвар Воог, большинство жителей Эстонии ждет, что президенты двух стран на встрече в Москве обсудят оживление экономических связей.

Редкие контакты

Предыдущий визит президента Эстонии в РФ состоялся в 2011 году: возглавлявший до 2016 года республику Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на повторном освящении церкви Святого Иоанна в Санкт-Петербурге. Встреча с главой российского государства тогда не проводилась. Последние же переговоры президентов РФ и Эстонии прошли за три года до этого — в июне 2008 года. Занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев встретился с Ильвесом на полях Всемирного конгресса финно-угорских народов.

Путин в последний раз проводил переговоры с эстонским президентом в январе 2005 года. Тогда он обсуждал с занимавшим до 2006 года высший государственный пост в Эстонии Арнольдом Рюйтером вопросы сотрудничества, а также предстоящий юбилей Победы.

В последнее время лидеры двух стран лишь обмениваются посланиями. Так, в феврале 2018 года, когда Эстония отмечала 100-летие принятия Декларации независимости, Путин направил поздравление в адрес Кальюлайд. 20 марта 2018 года канцелярия главы эстонского государства сообщила, что Кальюлайд направила поздравление Путину в связи с переизбранием на пост президента РФ, отметив, что рассчитывает на развитие добрососедских отношений между двумя странами.

В октябре 2018 года на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами главе российского государства Путин заявил, обращаясь к дипломату из Эстонии, что Москва готова к конструктивному взаимодействию с Таллинном на основе уважения и с учетом интересов друг друга. При этом президент РФ отметил, что в Эстонии проживает много российских соотечественников и Москва исходит из того, что на них в полной мере будут распространяться единые европейские стандарты в области прав человека.

В 1940-1991 годах Эстония входила в состав СССР. В конце 1980-х годов в республике возникло движение за независимость, в мае 1990-го была провозглашена Эстонская Республика, а в августе акт присоединения к СССР объявлен недействительным. В сентябре 1991 года СССР признал независимость Эстонии. Российско-эстонские дипломатические отношения были установлены 24 октября 1991 года.

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