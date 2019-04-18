Кальюлайд и Путин обсудят отношения двух стран и вопросы безопасности в регионе

О готовящемся визите в Россию канцелярия главы эстонского государства сообщила в конце марта, указав, что в Москве Кальюлайд намерена принять участие в открытии отреставрированного здания посольства Эстонии. Диппредставительство находится в том же здании в центре Москвы, что и в феврале 1921 года, когда Эстония назначила первого полномочного представителя в Москве. Ремонтные работы начались в 2016 году, их общая смета составила на тот момент €22 млн.

Ожидания эстонской стороны

Позднее в Таллинне заявили и об официальном запросе на проведение встречи Кальюлайд с российским лидером. Это сообщение вызвало неоднозначную реакцию среди эстонских политиков. Так, спикер Рийгикогу и вице-председатель EKRE Хенн Пыллуаас сказал, что на месте Кальюлайд не совершил бы такой поездки.

По словам самой Кальюлайд, договоренность о визите в Москву была достигнута во время ее краткой встречи с Путиным в 2018 году в Париже во время мероприятий, посвященных годовщине окончания Первой мировой войны. "Мы обменялись несколькими предложениями. Я сказала, что приеду с визитом и с удовольствием встретилась бы", — заявила эстонский лидер. Она выразила надежду на то, что встреча с Путиным приведет к активизации двустороннего диалога, "который будет по возможности искренним и распространится на все уровни, а не останется только на президентском".

"Я думаю, что мы постараемся поговорить на темы, которые могли бы принести больше всего пользы для наших людей в простом, практичном общении, прежде всего о проектах следующего бюджетного периода ЕС, — добавила она. — Это одна из сфер, в которой мы точно можем общаться. У нас в России достаточно много студентов, наши люди ездят туда, у многих там живут родственники. У нас достаточно много практичных повседневных тем, которые можно обсудить".

Она назвала "хорошим знаком" сам "факт того, что эта встреча состоится".

Глава МИД Эстонии Свен Миксер выразил надежду на то, что в ходе беседы с Путиным эстонский лидер могла бы обсудить также такие международные проблемы, как конфликт на востоке Украины. Эстонский министр обороны Юри Луйк отметил, что переговоры будут сложными, так как "российская сторона всегда очень хорошо подготовлена и готова углубляться в детали, когда поднимает ту или иную тему". По его мнению, "если Эстония поднимет тему Украины, исходя из единой позиции Евросоюза, то и у Москвы есть неприятные для Эстонии темы". К таковым он отнес, например, положение русскоговорящего населения страны.

Темы границы и оживления экономики

На встрече Кальюлайд и Путина может обсуждаться и вопрос ратификации договора о границе между двумя государствами, подписанного главами МИД в феврале 2014 года. Как отметил эксперт компании Kantar Emor, занимающейся исследованием общественного мнения, Айвар Воог, большинство жителей Эстонии ждет, что президенты двух стран на встрече в Москве обсудят оживление экономических связей.

Редкие контакты

Предыдущий визит президента Эстонии в РФ состоялся в 2011 году: возглавлявший до 2016 года республику Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на повторном освящении церкви Святого Иоанна в Санкт-Петербурге. Встреча с главой российского государства тогда не проводилась. Последние же переговоры президентов РФ и Эстонии прошли за три года до этого — в июне 2008 года. Занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев встретился с Ильвесом на полях Всемирного конгресса финно-угорских народов.