Кальюлайд: хочу извиниться перед канцлером Леметти за то, как государство обошлось с ним

"Но я вовсе не хочу сегодня говорить о Марте Ярвике. Я хочу также не говорить об отправленном в отставку канцлере Министерства сельской жизни Илларе Леметти, а извиниться перед ним за то, как его государство сегодня обошлось с ним", — заявила президент.

"О чем я хочу говорить, так это о том, что в результате сегодняшнего решения все люди, которые тем или иным способом служат нашему государству, нашей Эстонии, узнали: если они выступят на защиту правового государства, если они будут исходить из своей профессиональной этики и следовать своей профессиональной клятве, если они будут обращать внимание на свинское поведение политиков, то для правительства страны они превратятся просто "в проблему управления", — сказала Керсти Кальюлайд.

"Недопустимо, что из чиновника высшего звена, обратившего внимание государства на некомпетентность министра и на его возможную причастность к коррупции, делают участника политического торга. Если подобное станет стандартом поведения, у всех у нас появится повод серьезно встревожиться за судьбу своего государства. Сегодняшним решением правительство Эстонии создало из проблемы самого себя и одного своего министра проблему целого общества. Для меня это остается глубоко непонятным и неприемлемым", — подчеркнула президент.