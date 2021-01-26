Кальюлайд: эстонский язык, культуру и традиции ничто не защитит лучше, чем прекращение детской сегрегации в системе образования

Уважаемые журналисты,

уважаемые вступающие в должность члены правительства,

дорогой народ Эстонии!

Только что взошло солнце, и сегодня Эстония получит новое правительство. Две недели для формирования коалиции — небольшой срок. Но времени нет, потому что каждый день приносит новые известия об одолевающем людей вирусе. С каждым днем все труднее выживать многим предприятиям, ходить в школу нашим детям, общаться с близкими пожилым, возвращаться к уже забытым будням многим нашим людям.

Поэтому я благодарю политиков Партии реформ и Центристской партии за их быстрые результативные решения. Я также благодарю Юри Ратаса и прежнее правительство, все предыдущие правительства Эстонской Республики. Каждое из них внесло свой вклад в развитие Эстонии и по мере сил и возможностей сделало ее такой, какой они хотели ее видеть. И прежние правительства сыграли свою роль в том, что мы можем в этот кризис тратить много средств, даже брать займы.

Обстоятельства, которые привели к правительственному кризису, неизбежно продолжат сопровождать и работу нового правительства. Вы можете обратить плохое в хорошее. Все мы знаем, что коррупция — сильнейший тормоз развития, потому что в коррумпированных странах и городах честные предприятия и люди не справляются. Они уступают, уходят в другие места, тем самым прокладывая дорогу тем, кто умеет кормить систему и кормиться за ее счет.

Одной из серьезных задач этого правительства в течение следующих двух лет должна стать демонстрация того, что честное и прозрачное финансирование партий возможно. Предпринимаемые шаги должны быть содержательными и существенными. Мы строим свободное, не связанное по рукам государство для предпринимателей. Люди снова должны поверить в это.

Первым ожиданием людей Эстонии является то, что новое правительство сосредоточится, прежде всего, на обуздании вируса и победе над ним. Чтобы от коронавируса больше не умирали наши бабушки и дедушки. Это зависит, прежде всего, от того, насколько быстро мы сможем вакцинировать достаточное число людей.