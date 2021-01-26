26.01.2021, 11:32

Кальюлайд: эстонский язык, культуру и традиции ничто не защитит лучше, чем прекращение детской сегрегации в системе образования

 (1)
EST
President nimetas ametisse Kaja Kallase valitsuse
President nimetas ametisse Kaja Kallase valitsuseFoto: Kiur Kaasik

Сегодня утром на рассвете, в 08:44, в Кадриорге президент Керсти Кальюлайд утвердила в должности правительство Каи Каллас. Приводим речь президента в полном объеме.

Уважаемые журналисты,
уважаемые вступающие в должность члены правительства,
дорогой народ Эстонии!

Только что взошло солнце, и сегодня Эстония получит новое правительство. Две недели для формирования коалиции — небольшой срок. Но времени нет, потому что каждый день приносит новые известия об одолевающем людей вирусе. С каждым днем все труднее выживать многим предприятиям, ходить в школу нашим детям, общаться с близкими пожилым, возвращаться к уже забытым будням многим нашим людям.

Поэтому я благодарю политиков Партии реформ и Центристской партии за их быстрые результативные решения. Я также благодарю Юри Ратаса и прежнее правительство, все предыдущие правительства Эстонской Республики. Каждое из них внесло свой вклад в развитие Эстонии и по мере сил и возможностей сделало ее такой, какой они хотели ее видеть. И прежние правительства сыграли свою роль в том, что мы можем в этот кризис тратить много средств, даже брать займы.

Читайте также:

Обстоятельства, которые привели к правительственному кризису, неизбежно продолжат сопровождать и работу нового правительства. Вы можете обратить плохое в хорошее. Все мы знаем, что коррупция — сильнейший тормоз развития, потому что в коррумпированных странах и городах честные предприятия и люди не справляются. Они уступают, уходят в другие места, тем самым прокладывая дорогу тем, кто умеет кормить систему и кормиться за ее счет.

Одной из серьезных задач этого правительства в течение следующих двух лет должна стать демонстрация того, что честное и прозрачное финансирование партий возможно. Предпринимаемые шаги должны быть содержательными и существенными. Мы строим свободное, не связанное по рукам государство для предпринимателей. Люди снова должны поверить в это.

Первым ожиданием людей Эстонии является то, что новое правительство сосредоточится, прежде всего, на обуздании вируса и победе над ним. Чтобы от коронавируса больше не умирали наши бабушки и дедушки. Это зависит, прежде всего, от того, насколько быстро мы сможем вакцинировать достаточное число людей.

Наш туристический сектор и связанная с ним отрасль экономики находятся в очень тяжелом положении и ждут четких и действенных решений, чтобы с отступлением вируса вновь подняться с колен. Но кризис повлиял и на многие другие сферы, начиная от креативной экономики и сельского хозяйства и заканчивая промышленностью, где кризис рушит цепочки поставок. При этом решение не всегда состоит в денежной помощи, требуя каких-то законодательных действий или дипломатического вмешательства. Все эти инструменты в руках правительства.

Но перед Правительством Республики, кроме вызванного вирусом кризиса в социальной жизни и в экономике, стоит еще много срочных, хотя и направленных в будущее вызовов. Эстонское э-государство нуждается в инвестициях, чтобы пользование э-услугами оставалось безопасным и доступным. Эстония должна защитить свои лидерские позиции в сфере цифрового общества, экспортный потенциал наших стартапов неисчерпаем. Они и созданные ими решения — особенно в сфере искусственного интеллекта — нуждаются в разрешительном законотворчестве, особенно в способствующем обучению режиме извлечения данных. Таком, какого еще нет у наших партнеров и конкурентов. Это необходимо, чтобы быть на пару виражей впереди остальных.

Также разрешительного законотворчества требует ”зеленый” поворот, которым правительство обещало заняться. Мы должны действовать быстро и с умом, потому что при насыщении рынка новые инвестиции станут рискованными и нам будет грозить продолжительная энергозависимость.

Региональное развитие Эстонии крайне неравномерно. Слушайте, что говорят наши самоуправления и работающие в них люди, доверяйте им принятие решений о том, что касается их родного края. Надеюсь, что местные самоуправления получат свою доходную базу на более широкой основе.

И самое важное — эстонский язык и культуру, эстонские традиции ничто не защитит лучше, чем прекращение детской сегрегации в системе образования.

Кроме того, чтобы привести в порядок дела в Эстонии, мы должны наладить и наши внешние отношения. Наши отношения являются для нас сетью безопасности, но эта сеть в последние годы стала более редкой. Восстановление доверия партнеров и союзников, демонстрация того, что мы действительно принадлежим к тому же, европейскому, пространству ценностей: все это занимает больше времени, чем разрушение имиджа. Но это сверхважно.

И последнее. Мне хотелось бы, чтобы в дальнейшем все заинтересованные группы, НКО, бизнесмены, предпринимательские союзы и прочие организации Эстонии чувствовали, что они больше не должны помалкивать в страхе за то, что помощь по преодолению кризиса или какая-то иная ”конфетка” им не достанется. Поэтому я и не желаю правительству 100 дней без критики, наоборот — призываю всех быть конструктивно критичными. Каждый должен иметь возможность честно и вежливо высказать свое мнение, не боясь, что правители обидятся. Я верю, что это правительство будет слушать людей Эстонии и доверять им, независимо от того, являются они вашими сторонниками или их симпатии на стороне оппозиции — это правительство должно стать, прежде всего, правительством всех людей Эстонии. 70 голосов в Рийгикогу говорят именно об этом.

Уважаемые члены будущего правительства! Вы вступаете в должность в то время, когда горизонт, т.е. следующие парламентские выборы, находятся на два года впереди. Это примерно то время, сколько, в среднем, и держатся наши правительства. Поэтому вы никакое не техническое или переходное правительство, как и не просто правительство по преодолению кризиса. Желаю всему правительству в целом и каждому министру в своей сфере управления амбициозности. Эстония — это история успеха, так что идите и впишите в нее следующую главу!

Читайте также: