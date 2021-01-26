Кальюлайд: эстонский язык, культуру и традиции ничто не защитит лучше, чем прекращение детской сегрегации в системе образования

И самое важное — эстонский язык и культуру, эстонские традиции ничто не защитит лучше, чем прекращение детской сегрегации в системе образования.
Кроме того, чтобы привести в порядок дела в Эстонии, мы должны наладить и наши внешние отношения. Наши отношения являются для нас сетью безопасности, но эта сеть в последние годы стала более редкой. Восстановление доверия партнеров и союзников, демонстрация того, что мы действительно принадлежим к тому же, европейскому, пространству ценностей: все это занимает больше времени, чем разрушение имиджа. Но это сверхважно.
И последнее. Мне хотелось бы, чтобы в дальнейшем все заинтересованные группы, НКО, бизнесмены, предпринимательские союзы и прочие организации Эстонии чувствовали, что они больше не должны помалкивать в страхе за то, что помощь по преодолению кризиса или какая-то иная ”конфетка” им не достанется. Поэтому я и не желаю правительству 100 дней без критики, наоборот — призываю всех быть конструктивно критичными. Каждый должен иметь возможность честно и вежливо высказать свое мнение, не боясь, что правители обидятся. Я верю, что это правительство будет слушать людей Эстонии и доверять им, независимо от того, являются они вашими сторонниками или их симпатии на стороне оппозиции — это правительство должно стать, прежде всего, правительством всех людей Эстонии. 70 голосов в Рийгикогу говорят именно об этом.
Уважаемые члены будущего правительства! Вы вступаете в должность в то время, когда горизонт, т.е. следующие парламентские выборы, находятся на два года впереди. Это примерно то время, сколько, в среднем, и держатся наши правительства. Поэтому вы никакое не техническое или переходное правительство, как и не просто правительство по преодолению кризиса. Желаю всему правительству в целом и каждому министру в своей сфере управления амбициозности. Эстония — это история успеха, так что идите и впишите в нее следующую главу!
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