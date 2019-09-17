Кальюлайд: Эстония должна быть в числе стран, которые самостоятельно говорят с Россией

Об этом Кальюлайд заявила в интервью программе Välisilm, которое вышло в эфир в понедельник вечером на телеканале ETV.

"Еще важнее, по моему мнению, то обстоятельство, что нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше. Если оставаться страной, которая сама вообще не общается [с Россией], то мы и останемся [в глазах других стран] в той роли, что "вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими", — сказала президент Эстонии, комментируя растущую в Европе готовность предпринять шаги по налаживанию отношений с Москвой.

По мнению Кальюлайд, ее визит в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году усилили позиции Эстонии.

"Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад для того, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации и я могу высказывать наши мнения — французам или кому угодно — с заметно усиленных позиций", — добавила она.