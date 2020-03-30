Калле Паллинг покинул пост председателя волостного собрания Харку после скандала из-за коронавируса

Сам Паллинг говорит, что это его личное решение, причины которого идут дальше во времени, чем недавние события.

26 марта Паллинг провел заседание, в котором приняли участие 11 человек. Совсем недавно он переболел коронавирусом, но не сообщил об этом. Члены волостного собрания от EKRE хотели выразить ему недоверие.

"Я же ведь не вчера родился и не дурак, чтобы пойти больным на собрание. Я использовал все меры предосторожности, зная, что по подтверждению врача я здоров", — сказал Паллинг ранее в свою защиту.

Паллинг рассказал, что сделанный 12 марта тест на коронавирус оказался положительным. Повторный тест ему не делали, но врачи говорят, что опасность заражения исчезает после двух дня с момента исчезновения симптомов.

После появления информации об инциденте в СМИ Паллинг попросил семейного врача выдать ему удостоверение о том, что он здоров. Паллинг предоставил удостоверение СМИ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!