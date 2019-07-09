Каллас: сомнительные поездки Симсон могут вызвать вопросы и в Европе
Председатель Партии реформ Кая Каллас считает, что сомнительные поездки Кадри Сисмон могут вызвать вопросы и в Европе.
Председатель Партии реформ Кая Каллас считает, что сомнительные поездки Кадри Сисмон могут вызвать вопросы и в Европе.
По словам Каллас, речь явно идет о конфликте интересов, и такое поведение является неподобающим для еврокомиссара, на пост которого Симсон была сегодня выдвинута правительством.
”Вопросы вызывает конфликт интересов. Если человек получил что-то бесплатно, то остался ли он за это в долгу перед кем-то и будет ли он в своей должности объективным?” — задается вопросом Каллас. Она отмечает, что у комиссаров Еврокомиссии существует кодекс этики, который четко устанавливает объемы подарков, которые можно принимать.
Вчера Delfi и Päevaleht писали, что в июле 2016 года Симсон посетила Румынию. Поездка была оформлена как командировка на ярмарку в Бельгию.
Все началось с того, что HKScan представила сообщение о преступлении, в котором выразила подозрение в подлинности пяти-шести документов о расходах на зарубежные командировки. Следствие, в ходе которого прошли и обыски, подозрение подтвердило.
”Под прикрытием этих поездок и расходов люди ездили в совершенно другие места. И это были, скорее, поездки для отдыха, в которых участвовал Теэт Соорм (спутник жизни Симсон — прим.ред.) и другие руководители высшего звена концерна”, — сказал прокурор Мартин Туулик. По его словам, люди менялись, но среди них несколько раз был и Мати Туви. Они подделывали документы и предоставляли их бухгалтерии.
Поездки происходили в период с 2014 по 2016 год и были оформлены как командировки. Так, по документам речь шла, например, о пищевой или промышленной ярмарке в России или Франции, а на самом деле эти 2-15 человек отправлялись в Финляндию или Румынию, а то и на Филиппины или в Бразилию.
По словам Туулика, в поездках принимали не только работники HKScan, но и члены их семей. Ходят слухи, что в одной из поездок участвовала и спутница жизни Соорма Кадри Симсон, однако прокуратура эти разговоры не комментирует.
Сама Симсон говорит, что работники HKScan платили за сопровождавших их членов семьи из своего кармана организатору поездки. При этом она отметила, что она сама ни в качестве члена семьи, ни каком бы то ни было другом качестве ни в Бразилию, ни на Филипины не ездила.
По данным Ärileht, Симсон принимала участие как минимум в одной поездке. Это была поездка в Румынию в июле 2016 года, которую для бухгалтерии HKScan оформили как командировку на сельскохозяйственную выставку в Бельгию. Симсон не пожелала комментировать, по скольких эпизодам лжепоездок она ”проходила” и участвовала ли в компенсации убытков.
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