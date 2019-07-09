Каллас: сомнительные поездки Симсон могут вызвать вопросы и в Европе

По словам Каллас, речь явно идет о конфликте интересов, и такое поведение является неподобающим для еврокомиссара, на пост которого Симсон была сегодня выдвинута правительством.

”Вопросы вызывает конфликт интересов. Если человек получил что-то бесплатно, то остался ли он за это в долгу перед кем-то и будет ли он в своей должности объективным?” — задается вопросом Каллас. Она отмечает, что у комиссаров Еврокомиссии существует кодекс этики, который четко устанавливает объемы подарков, которые можно принимать.

Вчера Delfi и Päevaleht писали, что в июле 2016 года Симсон посетила Румынию. Поездка была оформлена как командировка на ярмарку в Бельгию.

Все началось с того, что HKScan представила сообщение о преступлении, в котором выразила подозрение в подлинности пяти-шести документов о расходах на зарубежные командировки. Следствие, в ходе которого прошли и обыски, подозрение подтвердило.

”Под прикрытием этих поездок и расходов люди ездили в совершенно другие места. И это были, скорее, поездки для отдыха, в которых участвовал Теэт Соорм (спутник жизни Симсон — прим.ред.) и другие руководители высшего звена концерна”, — сказал прокурор Мартин Туулик. По его словам, люди менялись, но среди них несколько раз был и Мати Туви. Они подделывали документы и предоставляли их бухгалтерии.