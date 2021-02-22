Каллас призывает всех отмечать День независимости дома, а EKRE — не проводить факельное шествие

"Систему здравоохранения нужно защищать от перегрузки. Мы не ввели массовые ограничения. Мы внедряем неизбежные ограничения там, где опасность заразиться выше всего. Пытаемся избежать ошибок, которые принесли прошлые школьный каникулы", — сказала Каллас об ограничениях.

"Чрезвычайная ситуация необходима лишь тогда, когда нужно вывести на улицы военную технику", — подчеркнула Каллас.

Премьер-министр также призвала отметить День независимости Эстонии 24 февраля дома и в узком кругу. Она также попросила EKRE сказать всем своим сторонникам, чтобы они не собирались на традиционное факельное шествие.

Каллас признала, что с вакцинацией населения от коронавируса было больше проблем, чем хотелось бы. По ее словам, программу вакцинации прошлое правительство стало обсуждать только в ноябре, а следовало ранее.

Кроме того, одна из партий — EKRE — была против закупки вакцины, заявила Каллас. На это Март Хельме ответил, что EKRE не была против закупки вакцины, а вопрос был в деталях, чтобы достичь лучшего результата.

По словам Каллас, правительство хочет достигнуть цели, чтобы 60-70% населения было либо вакцинировано, либо имело антитела. Для этого вакцинация должна проходить в темпе около 35 000 человек в неделю, а к ним уже добавятся те, у кого есть антитела.

Она добавила, что Эстония вместе с ВОЗ разрабатывает дигитальные паспорта вакцинации: человек будет получать QR-код, с помощью которого может подтвердить свой статус вакцинированного.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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