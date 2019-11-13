Каллас пообещала взять свои слова обратно, если Ратас сегодня же уберет Ярвика с поста министра

”Однако своими действиями он уже показал, что кресло премьер-министра ему важнее, чем любые принципы, ценности или обещания, данные избирателям”, — написала Каллас.

"Если Юри Ратас сможет в течение сегодняшнего дня доказать, что не является заложником ультиматума EKRE, то я готова оценить это и взять свои слова обратно. Для этого ему не нужно делать ничего иного, кроме как убрать с должности совравшего и оказавшегося в центре коррупционного скандала министра сельской жизни. Это — шаг, который показал бы, что Юри Ратас стоит за интересы Эстонии, что у него есть принципы и ценности, которые он считает более важными, чем кресло министра”, — написала Каллас.

Ранее премьер-министр Юри Ратас потребовал от лидера оппозиционной Партии реформ Каи Каллас извинений за ее высказывание ERR.

Ратас отметил, что он работал на благо Эстонии на посту премьера три года при двух разных правительствах.

"Сегодня лидер оппозиции Кая Каллас по сути обвиняет меня в готовности к госизмене. Это серьезное личное нападение, которое нуждается в серьезных доказательствах или в публичном извинении", — сказал Ратас.

Ратас указал, что Каллас сказала ERR: "Глядя на все то, что он совершил как премьер-министр, то Юри Ратас как премьер-министр продал бы Эстонию при первой возможности, если бы он мог остаться премьер-министром, и я считаю, что это не в интересах Эстонии".