Каллас о возможном визите Кальюлайд в Россию на 9 мая: мне кажется, она в любом случае не примет это приглашение

Она отметила, что сейчас вообще не ясно, получила ли президент такое предложение. ”И собирается ли она ехать, если получит. Если исходить из ее заявления относительно Тартуского мира, то кажется, что она в любом случае не примет это приглашение”, — отметила Каллас.

По словам Каллас, в отношениях с Россией нужно всегда руководствоваться здравым смыслом. ”Мы должны смотреть, что делают наши партнеры из ЕС и НАТ, и обеспечивать, чтобы наша деятельность была понятна для союзников. Мне бы хотелось, чтобы некоторые наши политики в контексте столетия Тартуского мирного договора и внутриполитической гонки воздержались от заявлений, которые можно трактовать как территориальные претензии к России. Ссора на почве исторических разногласий и эскалация напряжения в отношениях с Россией не в интересах Эстонии”, — отметила Каллас.