Каллас: не стоит создавать иллюзий, что вотум недоверия Юри Ратасу пройдет

Каллас уверена, что сейчас в Эстонии нет действующего правительства, и за эту ситуацию отвечает Юри Ратас. Поэтому Партия реформ и планирует вынести вотум недоверия Юри Ратасу, а не Марту Хельме.

"Он также несет ответственность за то, что чиновники подвергались преследованию по политическим мотивам", — сказала Каллас которая, уверена, что на очереди — генпрокурор Лавли Перлинг.

По словам Каллас, Ратас не защищает людей, которые не вовлечены в партийную политику, но хорошо выполняют свою работу. И как отмечает лидер реформистов, причин для вынесения вотума недоверия на самом деле много.

"Ратас позволяет министрам превышать свою власть, как мы видим в случае с Эльмаром Вахером. Министры абсолютно не соблюдают правила и за этим ничего не следует. Единственное, что следует, — это то, что Ратас говорит: это недопустимо. Но потом идет к Хельме и улыбается говорит, что все окей", — комментирует Каллас.

На вопрос журналиста, если Хельме сам подаст в отставку, то будет ли в этом случае попытка вынести вотум недоверия Ратасу, Каллас парирует: "Насколько вероятно, что Хельме подаст в отставку?"