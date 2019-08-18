Каллас: не стоит создавать иллюзий, что вотум недоверия Юри Ратасу пройдет(14)
Председатель Партии реформ Кая Каллас говорит, что руководители партии EKRE делают все, что хотят, а премьер-министр их не контролирует.
Председатель Партии реформ Кая Каллас говорит, что руководители партии EKRE делают все, что хотят, а премьер-министр их не контролирует.
Каллас уверена, что сейчас в Эстонии нет действующего правительства, и за эту ситуацию отвечает Юри Ратас. Поэтому Партия реформ и планирует вынести вотум недоверия Юри Ратасу, а не Марту Хельме.
"Он также несет ответственность за то, что чиновники подвергались преследованию по политическим мотивам", — сказала Каллас которая, уверена, что на очереди — генпрокурор Лавли Перлинг.
По словам Каллас, Ратас не защищает людей, которые не вовлечены в партийную политику, но хорошо выполняют свою работу. И как отмечает лидер реформистов, причин для вынесения вотума недоверия на самом деле много.
"Ратас позволяет министрам превышать свою власть, как мы видим в случае с Эльмаром Вахером. Министры абсолютно не соблюдают правила и за этим ничего не следует. Единственное, что следует, — это то, что Ратас говорит: это недопустимо. Но потом идет к Хельме и улыбается говорит, что все окей", — комментирует Каллас.
На вопрос журналиста, если Хельме сам подаст в отставку, то будет ли в этом случае попытка вынести вотум недоверия Ратасу, Каллас парирует: "Насколько вероятно, что Хельме подаст в отставку?"
Почему Ратас не может отстранить от должности Хельме? Каллас поясняет, что это означало бы развал коалиции. "Поэтому Ратас и сильно держится за него, у него нет желания никакой другой коалиции", — говорит председатель Партии реформ.
Она уверена, что в коалиции слово Ратаса не имеет веса. "Если Хельме скажут, то так и будет. Если Хельме что-то не нравится, то так и будет", — поясняет Каллас.
В июне оппозиция пыталась выразить вотум недоверия Марту Хельме. Вотум не прошел, но член партии Isamaa, которая входит в коалицию с EKRE, Виктория Ладынская-Кубитс так же, как и депутаты партии Реформ и соцдемы, поддержала вотум.
Каллас признает, что Партия реформ еще не вербовала других политиков за то, чтобы они голосовали за вынесение вотума недоверия Ратаса. Она признает, что не надо создавать иллюзий в том, что кто-то найдет в себе силы, чтобы проголосовать за вынесение вотума недоверия.
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