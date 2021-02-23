Каллас не исключила ужесточение ограничений при ухудшении ситуации

Премьер-министр Кая Каллас считает возможным дальнейшее ужесточение ограничений в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, где основным критерием будет являться перегруженность больниц пациентами с COVID-19.
Об этом Каллас заявила в понедельник, отвечая на вопросы депутатов Рийгикогу после своего выступления перед парламентом с политическим заявлением о ситуации с коронавирусом, передает RusERR.
В частности, социал-демократы подвергли сомнению достаточность принятых к настоящему моменту ограничений, на что Каллас отметила, что больницы в настоящее время способны принять 755 пациентов с COVID-19, в том числе 67 - в интенсивной терапии.
"Конечно, проще всего сказать, что мы все закроем. Но у этого есть и другая цена. Эта другая цена - образование детей, психическое здоровье, все экономические показатели. Если цель заключалась в том, чтобы в максимальной степени сохранять функционирование медицинской системы, то если возникнет риск этим цифрам, разумеется, нам придется вводить более жесткие ограничения", - сказала премьер-министр.
Вопрос об ограничениях будет снова обсуждаться правительством во вторник.
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