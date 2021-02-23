Каллас не исключила ужесточение ограничений при ухудшении ситуации

Об этом Каллас заявила в понедельник, отвечая на вопросы депутатов Рийгикогу после своего выступления перед парламентом с политическим заявлением о ситуации с коронавирусом, передает RusERR.

В частности, социал-демократы подвергли сомнению достаточность принятых к настоящему моменту ограничений, на что Каллас отметила, что больницы в настоящее время способны принять 755 пациентов с COVID-19, в том числе 67 - в интенсивной терапии.

"Конечно, проще всего сказать, что мы все закроем. Но у этого есть и другая цена. Эта другая цена - образование детей, психическое здоровье, все экономические показатели. Если цель заключалась в том, чтобы в максимальной степени сохранять функционирование медицинской системы, то если возникнет риск этим цифрам, разумеется, нам придется вводить более жесткие ограничения", - сказала премьер-министр.

Вопрос об ограничениях будет снова обсуждаться правительством во вторник.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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