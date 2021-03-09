Каллас: нам не нужно чрезвычайное положение просто ради чрезвычайного положения

Ранее Каллас заявила, что в Эстонии фактически введено чрезвычайное положение, хотя оно и не объявлено. Также ее упрекают в том, что она не следовала рекомендациям научного совета и не решались пойти на более жесткие меры.

В программе "Особый взгляд" на Радио 4 Каллас заявила, что не исключает того, что в один момент чрезвычайное положение вводить придется. Ее ответ приводит RusERR.

"Во-первых, нам не нужно чрезвычайное положение просто ради чрезвычайного положения. Прошлой весной у правительства не было права вводить ограничения, которые были введены. Для этого требовалось объявить чрезвычайное положение. После этого закон изменился, и все ограничения можно ввести без объявления чрезвычайного положения. По специальности я юрист, и мне не нравится прибегать в шагам, в которых нет необходимости в юридическом плане. Но я понимаю, что для людей это знак, и я не исключаю, что в один момент чрезвычайное положение вводить придется, хотя, по сути, ничего нового это не даст.

По сути, у нас уже действует чрезвычайное положение. Если посмотреть на ограничения, то они местами намного строже, чем были весной прошлого года. Просто мы сами ведем себя по-другому. Я приведу пример. Заведения общественного питания весной прошлого года не были никак ограничены, они были открыты, государство не сказало, что они должны закрыться. Но люди боялись вируса, держались друг от друга подальше, просто не ходили в кафе и рестораны. В прошлом году у нас не было обязанности носить маску в публичных помещениях, сейчас такая обязанность есть. В общих чертах ограничения те же. Важно, чтобы люди поняли, что нужно уменьшить контакты, поскольку именно так мы можем прервать цепочки заражения".

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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