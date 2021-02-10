Каллас: мы стремимся к тому, чтобы удержать число заражений на уровне 500. Но пока это не удается

Премьер-министр ответила, что у правительства есть как краткосрочный, так и долгосрочный планы. По ее словам, правительство следит за краткосрочной перспективой, то есть за планами на следующую неделю, но каждые две недели пересматриваются и долгосрочные планы. ”Сейчас мы стремимся к тому, чтобы удержать число заражений на уровне 500. Но пока что это не удается”, — сказала Каллас.

По поводу вакцинации Каллас сказала, что правительство старается предотвратить возникновение политических иммунологов, и поэтому для ведущей комиссии по вакцинированию важно постоянное обсуждение плана вакцинации с экспертами. Премьер-министр сказала, что план вакцинации постоянно меняется. Изначально на первом месте в плане находились работники передовой линии, но в настоящий момент основная цель — не допустить закрытия школ. Иными словами, важно, чтобы учителя не болели и школы не закрывались по этой причине Она добавила, что по мнению ведущей комиссии в число работников передовой линии должны входить также учителя и полицейские.

Отвечая на вопросы, премьер-министр добавила, что количество случаев заражений растет, и ситуация весьма неприятная. Она сказала, что чувство опасности у населения снизилось; люди не чувствуют, что опасность настолько высока.

Кая Каллас добавила, что правительство обсуждает ситуацию в сфере здравоохранения два раза в неделю, и отметила, что мировая практика показывает, что ограничения действуют только в случае полного локдауна. По словам Каллас, у ограничений есть и обратная сторона — невидимые жертвы, то есть те, кто пострадали от потери работы или душевных расстройств. Если ослабить ограничения, то, по словам премьер-министра, показатели заболеваемости снова начинают расти, и именно из-за того, что люди ведут себя безответственно.

Премьер-министр Кая Каллас также ответила на вопрос Мартина Хельме о бюджете, на вопросы Урмаса Рейнсалу и Райво Тамма о внешней политике Эстонии, на вопрос Хелле-Мооники Хельме о сплоченном обществе и об имидже нового правительства, на вопрос Керт Кинго о правовом государстве и на вопрос Кальви Кыва о вакцинации работников образования.