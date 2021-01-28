Каллас: мы должны пересмотреть порядок вакцинации

"Все эти случаи показывают, что нам, возможно, придется пересмотреть порядок вакцинации. Как сделать так, чтобы сразу, как только остается какая-то доза, известить людей, которых будут принимать. Чтобы процесс шел гладко, и в первую очередь могли вакцинировать работников системы здравоохранения, сотрудников и клиентов домов попечения, а также людей, входящих в группы риска. Мы обсудим, как это сделать лучше и понятнее", — сказала премьер-министр Кая Каллас на пресс-конференции правительства.

"Всем должно быть понятно, когда, скажем так, придет очередь", — добавила она.

Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил, что в медицинских учреждениях имеется определенная свобода в принятии решений о том, как точно организовать вакцинацию в своем учреждении.

"Не всегда возможно начать именно с медицинских работников. Могут возникнуть моменты, когда принимают других работников учреждений здравоохранения, если это сочтут осознанно необходимым", — прокомментировал Кийк.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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