Каллас: кнопка самоуничтожения этого правительства сработает накануне местных выборов

Каллас говорит, что желает Эстонии правительства, которое бы действовало и решало проблемы, и что это правительство можно сформировать с Партией реформ. ”Да, мы готовы управлять вместе с Центристской партией. Но, как я уже сказала, все в их руках. Сейчас Центристская партия не получает от нынешнего правительства ничего. Мы видим, что стало с пенсиями. Они вершат дела EKRE и Isamaa, а для избиратели Центристской партии вроде бы ничего не сделано”.

На вопрос о том, как долго продержится нынешняя коалиция, Каллас сказала, что это трудно предсказать. ”Эти партии связывает нежелание допустить к власти Партию реформ. Во имя этого приносятся в жертву своя партия и имидж Эстонии”, — отмечает она.

”У этого правительства отсутствует какой-либо план. Кажется, и договоренностей никаких нет. Кнопка самоуничтожения этого правительства сработает накануне местных выборов. Эта кнопка — референдум по включению в закон определения брака как союза мужчины и женщины. Говорят, что выборы выигрывает та партия, которая формирует основную тему выборов. Если коалиция договорилась, что главная тема местных выборов — арена EKRE, то это и договоренность о победе EKRE”, — рассуждает Каллас.