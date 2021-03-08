Каллас: если масштабность распространения британского штамма в Эстонии подтвердится, придется ввести локдаун

”Британский штамм намного более агрессивен и заразен, чем другие, что объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Мы сейчас проверяем эту информацию, и если это правда, мы будет вынуждены закрыть страну на какое-то время”, — написала Каллас в соцсетях.

Это означает, что на дистанционное обучение будут переведены все ученики и будут закрыты все места, где люди контактируют друг с другом. Как торговые, так и предприятия общественного питания, развлечения на открытом воздухе и общественные мероприятия. Это нужно как для ограничения контактов, так и для защиты работников, которые не могут остаться дома.

"Мы еще не научились жить с этим вирусом так, чтобы могли вести максимально безопасно свою повседневную жизнь, поэтому необходимы масштабные закрытия. Мы надеемся, что в то время, как общество будет закрыто, сосредоточиться на вакцинации, чтобы как можно больше людей вывести из риска заражения.

О масштабном распространении британского штамма было сказано и на сегодняшней пресс-конференции Департамента здоровья.

Новость будет дополнена.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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