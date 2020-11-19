КАЛЬКУЛЯТОР | В Больничной кассе катастрофически не хватает денег, а последние соки из людей уже выжаты. Государство судорожно ищет решение

В Эстонии 6% населения не имеют медицинской страховки. Если у кого-то из этих людей случится приступ аппендицита или он серьезно пострадает в автомобильной аварии, то лечение будет оплачивать из своего кармана.

Большинство людей, скорее всего, даже не задумывались о том, сколько стоит лечение тех или иных болезней. Но теперь у них есть возможность взглянуть на эти цифры, поскольку специалист по анализу данных Больничной кассы Майт Рааг подсчитал стоимость медицинских услуг при самых распространенных недугах.

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Скоро наступит зима, дороги будут скользкими и люди начнут падать и ломать конечности. Например, в прошлом году предплечье или плечо сломали 7 076 человек. В среднем лечение такой травмы обходится в 456 евро. Это означает, что если не имеющий медицинской страховки человек подскользнется на улице и если его зарплата равна средней медианной (по последним данным 909 евро нетто), то ему придется заплатить за лечение половину своего месячного дохода. При этом всегда может быть хуже: самый дорогой перелом обошелся в 22 800 евро.

Многим жителям Эстонии такое лечение оказалось бы не по карману, но уже давно ясно, что и Больничная касса не может долго продолжать в том же духе. По прогнозу центра мониторинга развития, через 15 лет ежегодный дефицит кассы будет составлять 900 млн евро. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо изменить систему, но как именно — пока неясно. Сейчас средства Больничной кассы полностью зависят от работающего населения. За счет работающих людей финансируется лечение тех людей, которые на работу не ходят, например, детей и пенсионеров.

Эстонская система медицинского страхования давно подвергается критике на международном уровне. По мнению экспертов, опасно, когда финансирование здравоохранения зависит преимущественно от поступления социального налога. По словам специалиста Министерства социальных дел Кайи Касекамп, коронакризис четко показал, что такая система не может дать кассе стабильности. При этом, как добавил эксперт центра мониторинга развития Магнус Пийритс, даже без кризиса через 15 лет касса была бы в минусе на 700 млн. ”На протяжении как минимум 10 лет Больничная касса составляла долгосрочные прогнозы, которые четко показывали, что через пять лет будет наблюдаться дефицит. Тогда был найден способ, как увеличить доходы. Самое большое изменение произошло в 2018 году, но эти меры, скорее, имеют краткосрочный эффект. Долгосрочные решения найти не так просто”, — отметил он.