07.03.2019, 18:30

Калькулятор родительского пособия позволит определить его период расчета


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Imikud
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

C 1 сентября 2019 г. изменится период расчета родительского пособия: пособие будет рассчитываться на основе 12 календарных месяцев, предшествовавших беременности или же девяти месяцам до момента рождения ребенка. Родители смогут рассчитать свой период расчета родительского пособия при помощи подготовленного департаментом социального страхования калькулятора.

Право на родительское пособие появляется уже на следующий день после окончания родового листа. Как правило, этот период длится 70-110 дней с момента рождения ребенка. Если родитель получал родительское пособие до 1 сентября 2019 года, то родителю будет предложена выплата родительского пособия на прежних основаниях и в прежнем объеме. Таким образом, родительское пособие этих родителей пересчитываться не будет.

У матерей, чей родильный лист начинается до 13 апреля 2019 г. (включительно), право на получение родительского пособия возникает до 1 сентября 2019 г. и родительское пособие будет рассчитываться на основе облагаемых социальным налогом доходов за прошлый год. Матери, чей родильный лист начинается 14 апреля 2019 г. или после этого, станут получать родительское пособие по новой системе: родительское пособие будет рассчитываться на основе 12 календарных месяцев, предшествовавших беременности или девятимесячному периоду. Таким образом, для матерей, дата рождения детей у которых будет в промежутке 13.05.2019–22.06.2019 и кто имеет право на родильный лист, период расчета родительского пособия будет зависеть от того, когда начался родильный лист и, соответственно, компенсация по родам. Работавшая прежде мать по-прежнему обладает правом на компенсацию по родам протяженностью в 140 календарных дней, и мать может начать использовать свое право на компенсацию по родам в течение периода с 70 до 30 дней до даты предполагаемого рождения ребенка.

Если ребенок родится по новой системе, к примеру, в ноябре 2019 г., то родительское пособие будет рассчитываться на основе облагавшихся социальным налогом доходов за период февраль 2018 — январь 2019.

Размер родительского пособия (100%) рассчитывается для каждого получателя пособия в соответствии с его доходами, которые были получены в течение расчетного периода для назначения родительского пособия. Если человек не имел доходов в течение расчетного периода родительского пособия, то в 2019 году размер его родительского пособия составит 500 евро. Если человек работал, но зарабатывал меньше минимальной ставки оплаты труда, то его родительское пособие будет составлять 540 евро и максимальная сумма родительского пособия в 2019 году будет обеспечена в объеме 3319,80 евро.

Для родившихся подряд детей или же в ситуации, когда дети рождаются с разницей менее 2,5 лет, будет по-прежнему применяться принцип, по которому родителю выплачивается наиболее выгодное для него родительское пособие. Таким образом, если родитель не работал в период между рождением детей и не имел доходов, или же доходы были ниже, нежели доходы, на основании которых было рассчитано родительское пособие за прошлого ребенка, то для расчета родительского пособия на нового ребенка за основу будут взяты те же суммы, что учитывались в связи с предыдущим ребенком.

Калькулятор родительского пособия — тут.

Дополнительная информация с примерами доступна на домашней странице департамента социального страхования.

Также дополнительную информацию можно получить по номеру телефона обслуживания клиентов департамента социального страхования 612 1360.

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