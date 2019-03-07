Калькулятор родительского пособия позволит определить его период расчета

Если ребенок родится по новой системе, к примеру, в ноябре 2019 г., то родительское пособие будет рассчитываться на основе облагавшихся социальным налогом доходов за период февраль 2018 — январь 2019.

Размер родительского пособия (100%) рассчитывается для каждого получателя пособия в соответствии с его доходами, которые были получены в течение расчетного периода для назначения родительского пособия. Если человек не имел доходов в течение расчетного периода родительского пособия, то в 2019 году размер его родительского пособия составит 500 евро. Если человек работал, но зарабатывал меньше минимальной ставки оплаты труда, то его родительское пособие будет составлять 540 евро и максимальная сумма родительского пособия в 2019 году будет обеспечена в объеме 3319,80 евро.

Для родившихся подряд детей или же в ситуации, когда дети рождаются с разницей менее 2,5 лет, будет по-прежнему применяться принцип, по которому родителю выплачивается наиболее выгодное для него родительское пособие. Таким образом, если родитель не работал в период между рождением детей и не имел доходов, или же доходы были ниже, нежели доходы, на основании которых было рассчитано родительское пособие за прошлого ребенка, то для расчета родительского пособия на нового ребенка за основу будут взяты те же суммы, что учитывались в связи с предыдущим ребенком.

Калькулятор родительского пособия — тут.

Дополнительная информация с примерами доступна на домашней странице департамента социального страхования.

Также дополнительную информацию можно получить по номеру телефона обслуживания клиентов департамента социального страхования 612 1360.