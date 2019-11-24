24.11.2019, 20:25

Какое наказание грозит, если использовать чужое удостоверение личности или подделать свое?


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PPA esitles uue kujunduse ja turvaelementidega ID-kaarti
Foto on illustratiivne.Foto: Rauno Volmar

Пенитенциарный кодекс различает подделку удостоверения личности и использование удостоверения личности другого человека, или злоупотребление удостоверением личности. В случае обоих деяний речь идет об уголовном преступлении, но подделка может привести к денежному штрафу или тюремному заключению сроком до трех лет, а за злоупотребление предусмотрен только денежный штраф.

В 90-е среди молодежи была довольно популярна подделка удостоверения личности, поскольку это давало возможность купить алкоголь и попасть в ночной клуб. В этом году подделок удостоверений личности встречается меньше и больше злоупотреблений удостоверениями личности, то есть использования чужого удостоверения личности. Как подделку, так и злоупотребление во все времена использовали и для совершения различного мошенничества.

С точки зрения закона подделка документа наказывается значительно строже, чем использование документа другого человека. Если за использование документа другого человека предусмотрен денежный штраф до 500 дневных ставок, то за подделку можно назначить либо денежный штраф, либо тюремное заключение сроком до трех лет.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Морриса Лаанемяэ, не имеет существенного значения, с какой целью подделали удостоверение личности или злоупотребили им.

"Наказуема как подделка удостоверения личности, так и использование поддельного удостоверения личности, но современный паспорт, водительские права и ИД-карту не просто подделать, поэтому подобных преступлений меньше, чем раньше. Но зато чаще встречается злоупотребление удостоверением личности, то есть использование удостоверения личности другого человека", — добавил Лаанемяэ.

"Разница между подделкой и злоупотреблением состоит, попросту говоря, в том, что в случае подделки меняют данные важного личного документа, но в случае злоупотребления используют важный личный документ какого-либо другого человека. В то же время с точки зрения закона не имеет существенного значения, почему подделали удостоверение личности или злоупотребили им, наказание напрямую не зависит от мотива деяния", — рассказал Лаанемяэ.

Согласно статистике преступности, в 2018 году зарегистрировали 12 подделок важного личного документа, 49 случаев добычи, использования или передачи в использование поддельного важного личного документа и 109 злоупотреблений важным личным документом.

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