Какое наказание грозит, если использовать чужое удостоверение личности или подделать свое?

В 90-е среди молодежи была довольно популярна подделка удостоверения личности, поскольку это давало возможность купить алкоголь и попасть в ночной клуб. В этом году подделок удостоверений личности встречается меньше и больше злоупотреблений удостоверениями личности, то есть использования чужого удостоверения личности. Как подделку, так и злоупотребление во все времена использовали и для совершения различного мошенничества.

С точки зрения закона подделка документа наказывается значительно строже, чем использование документа другого человека. Если за использование документа другого человека предусмотрен денежный штраф до 500 дневных ставок, то за подделку можно назначить либо денежный штраф, либо тюремное заключение сроком до трех лет.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Морриса Лаанемяэ, не имеет существенного значения, с какой целью подделали удостоверение личности или злоупотребили им.

"Наказуема как подделка удостоверения личности, так и использование поддельного удостоверения личности, но современный паспорт, водительские права и ИД-карту не просто подделать, поэтому подобных преступлений меньше, чем раньше. Но зато чаще встречается злоупотребление удостоверением личности, то есть использование удостоверения личности другого человека", — добавил Лаанемяэ.