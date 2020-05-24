Какими сопутствующими болезнями чаще всего страдали умершие в Эстонии от коронавируса?

Как сказала начальник отдела мониторинга инфекционных заболеваний Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, у департамента "нет, к сожалению обзора сопутствующих заболеваний у умерших", - к ним поступает только информация об основных причинах смерти в больницах.

"В их числе в настоящий момент 14 человек, у которых единственной главной причиной смерти было отмечено обусловленное COVID-19 воспаление легких", - сообщила Хярма, добавив, что 8 из них - женщины (средний возраст 89 лет), и 6 - мужчины (средний возраст 76 лет).

У остальных ушедших из жизни по причине коронавируса пятидесяти людей, по словам Хярма, было по меньшей мере одно серьезное заболевания, которое способствовало летальному исходу.

Список этих заболеваний следующий (по частоте проявления): гипертония, заболевания сердца, сахарный диабет, хронические заболевания почек и/или злокачественные опухоли.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!