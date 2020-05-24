Какими сопутствующими болезнями чаще всего страдали умершие в Эстонии от коронавируса?

Как сказала начальник отдела мониторинга инфекционных заболеваний Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, у департамента "нет, к сожалению обзора сопутствующих заболеваний у умерших", - к ним поступает только информация об основных причинах смерти в больницах.
"В их числе в настоящий момент 14 человек, у которых единственной главной причиной смерти было отмечено обусловленное COVID-19 воспаление легких", - сообщила Хярма, добавив, что 8 из них - женщины (средний возраст 89 лет), и 6 - мужчины (средний возраст 76 лет).
У остальных ушедших из жизни по причине коронавируса пятидесяти людей, по словам Хярма, было по меньшей мере одно серьезное заболевания, которое способствовало летальному исходу.
Список этих заболеваний следующий (по частоте проявления): гипертония, заболевания сердца, сахарный диабет, хронические заболевания почек и/или злокачественные опухоли.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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