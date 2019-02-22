Каким документам в пределах Европейского союза больше не требуется апостиль

Апостиль — это свидетельство, которое подтверждает полномочия лица, подписавшего тот или иной публичный документ. Выданные в Эстонии документы подтверждают апостилем всем эстонские нотариусы.
Благодаря вступлению в силу Регламента Европейского парламента и совета (ЕС) 2016/1191, при предъявлении в других странах Европейского союза больше не нужно подтверждать апостилем документы, подтверждающие следующие обстоятельства:
1) рождение;
2) существование;
3) смерть;
4) имя;
5) брак, в том числе право на вступление в брак и семейное положение;
6) расторжение брака, признание раздельного проживания или недействительности брака;
7) статус родителя;
8) усыновление/удочерение;
9) постоянное место расположения и/или место жительства;
10) гражданство;
11) отсутствие записей в регистре наказаний.
В Эстонии указанные в регламенте документы выдают занимающиеся вопросами гражданского состояния чиновники местных самоуправлений в уездных центрах. Исключением является справка об отсутствии записей в регистре наказаний, которую выдает служба регистра наказаний Центра регистров и информационных систем. Выдающее документ лицо также может приложить предусмотренную регламентом стандартную многоязычную форму, цель которой — передать содержание документа. При наличии такой формы требовать перевода документа нельзя.