22.02.2019, 08:28

Каким документам в пределах Европейского союза больше не требуется апостиль

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Karin Kaljuläte

В связи со вступлением в силу нового европейского регламента, с 16 февраля при представлении в других странах Европейского союза ряда публичных документов апостиль больше не требуется. В том числе апостилем больше нет необходимости заверять документы, подтверждающие факты рождения, вступления в брак, существования и смерти человека.

Апостиль — это свидетельство, которое подтверждает полномочия лица, подписавшего тот или иной публичный документ. Выданные в Эстонии документы подтверждают апостилем всем эстонские нотариусы.

Благодаря вступлению в силу Регламента Европейского парламента и совета (ЕС) 2016/1191, при предъявлении в других странах Европейского союза больше не нужно подтверждать апостилем документы, подтверждающие следующие обстоятельства:

1) рождение;

2) существование;

3) смерть;

4) имя;

5) брак, в том числе право на вступление в брак и семейное положение;

6) расторжение брака, признание раздельного проживания или недействительности брака;

7) статус родителя;

8) усыновление/удочерение;

9) постоянное место расположения и/или место жительства;

10) гражданство;

11) отсутствие записей в регистре наказаний.

В Эстонии указанные в регламенте документы выдают занимающиеся вопросами гражданского состояния чиновники местных самоуправлений в уездных центрах. Исключением является справка об отсутствии записей в регистре наказаний, которую выдает служба регистра наказаний Центра регистров и информационных систем. Выдающее документ лицо также может приложить предусмотренную регламентом стандартную многоязычную форму, цель которой — передать содержание документа. При наличии такой формы требовать перевода документа нельзя.

Эстонские официальные учреждения принимают обозначенные в регламенте документы на эстонском, русском и английском языках — если документы составлены на этих языках, требовать их перевода нельзя. Если документ составлен на другом языке, по-прежнему можно требовать его перевода, если к документу не приложена стандартная многоязычная форма.

Применение регламента все же не исключает апостилирования документов, подтверждающих обозначенные в регламенте обстоятельства, в том числе в пределах Европейского союза, поскольку, если человек желает апостилировать документ, у него есть право обратиться за этим к нотариусу.

Помимо обозначенных в регламенте документов от апостилирования так или иначе освобождены публичные документы, направленные в страны, присоединившиеся к различным договорам и конвенциям о правовой помощи. Такими странами, например, являются т.н. ”страны договора о правовой помощи” (Латвия, Литва, Россия, Украина и Польша), а также страны, применяющие Конвенцию, отменяющую требование легализации официальных документов стран-членов Европейского союза (Франция, Бельгия, Дания, Ирландия и Италия).

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От апостилирования также освобождаются выписки из актов гражданского состояния в странах, присоединившихся к Конвенции по выдаче многоязычных выписок актов гражданского состояния. К этой конвенции помимо стран-членов Европейского союза присоединились также Босния, Македония, Молдова, Черногория, Сербия, Швейцария и Турция.

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