10.08.2019, 19:11

Какие растения и живность теперь нельзя ввозить в ЕС? Пополнился список запрещенных инвазивных видов

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rus.delfi.ee
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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Vallo Kruuser

С 14 августа начнет действовать запрет на ввоз и распространение на территории Европейского союза 17 новых инвазивных видов.

Новый список затрагивает как владельцев домашних животных и садоводов, так и землевладельцев с учеными, и туда вошли разные виды растений, рыб, птиц и других представителей флоры и фауны, пишет rus.err.ee.

"В обновленный список вошли виды, предпочитающие более теплый климат, но, например, японский хмель в Эстонии, особенно на островах, может превратиться в инвазивный и начать угрожать местной природе", — пояснила главный специалист отдела охраны природы Министерства окружающей среды Мерике Линнамяги.

Содержание ранее приобретенных запрещенных видов возможно при условии, что они не размножаются и не могут попасть в природу. Их использование возможно, например, в научной и медицинской деятельности, но только на основании специального разрешения.

Посмотреть полный список можно здесь.

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